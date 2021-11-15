- 15 Kas 2021 - 20:49

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 46. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 15 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 46. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 46. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı Zuhal Topal’la Yemekteyiz, yeni bir haftaya başlıyor. Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısında olacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da bu haftanın ilk yarışı ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Kasım Cuma 45. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Kasım Pazartesi 46. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının yeni sezon sürprizi olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta 5 iddialı isim ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her gün bir yarışmacısı ile yarışıyor. Her cuma şampiyonunu belirleyen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, şampiyonuna ise 15 bin TL para ödülü veriyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Kasım Cuma 45. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, TV8 ekranlarından en son 12 Kasım Cuma günü 45. bölümü ile yayınlandı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde yarışan isim Dilara Hanım oldu. Dilara Hanım’ın menüsünde ise; kalem böreği, soğuk makarna, kısır, balaban kebabı, sebzeli bulgur pilavı, çoban salata ve yalancı profiterol yer aldı. Günün sonunda açık oylama ile puanını öğrenen Dilara Hanım; Tanju Bey, Berkay Bey, Sara Hanım ve Aylin Hanım’dan 3’er puan alarak, günü 12 puan ile bitirdi. Günün sonunda haftanın finalini de gerçekleştiren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının 9. şampiyonu 24’er puan alan Berkay ve Tanju Bey oldu.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 15 Kasım Pazartesi 46. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bir haftaya başlayacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde 5 yeni isim programın 10. şampiyonu olmak için yarışacak. Yeni bölümleri seyircisi tarafından büyük bir merak ile beklenilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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15 Kas 2021 - 20:49 - Dizi Fragmanları

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