MasterChef 2021 Full İzle! 16 Kasım 2021 MasterChef 114. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftasıyla da seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Yeni mavi ve kırmızı takımını yenice belirlemiş olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, artık takım yarışlarının startını veriyor. Peki; MasterChef 114. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 113. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile şampiyonuna adım adım yaklaşmaya devam ediyor. Her bölümü ile seyircisine nefes kesen bir yarış sunan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren 10 yarışmacısı ile yarıştığı ana kadrosunu yeniden 12 yarışmacıya çıkarıyor. Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Sergen Özen ve Tahsin Küçük isimleri ile yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışması; her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 113. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 15 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 113. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde yeni haftanın mavi takım kaptanlık yarışı gerçekleştirildi. Mavi takım kaptanlık yarışı için donut yapan yarışmacılardan kazanan isim Eren oldu. Mavi takım kaptanı olarak önlüğünü giyen ilk isim olan Eren, kırmızı takım kaptanı olarak ise, Dilara’yı belirledi. Mavi takımda Eren dışında Burcu, Hasan, Safanur ve Pelin yer alırken; kırmızı takımda Dilara dışında Tahsin, Sergen, Mert ve Araz yer aldı. Seyircisine bir sürpriz yapan MasterChef Türkiye 2021 yarışması iki ismini yeniden ana kadroya dahil etmek için bir yarış gerçekleştirdi. Yarışın sonunda ise, kadroya dönen isimler Azize ve Görkem oldu.

MasterChef 114. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bugün 114. Bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni ve heyecan kesici bir yarışı ile seyircisinin karşısında olacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ilk takım yarışı gerçekleştirilecek. Eren kaptanlığındaki mavi takım ile Dilara kaptanlığındaki kırmızı takımın karşı karşıya geleceği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde iki isim eleme potasında yer alacak. Merak ile beklenilen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.