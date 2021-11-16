- 16 Kas 2021 - 20:22

Esra Erol'da 16 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 16 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 16 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 16 Kasım 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 16 Kasım 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 16 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Ekranlardaki yerini almaya yeni bölümleri ile devam eden Esra Erol’da programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından yayına başlayacak olan Esra Erol’da programı, çok konuşulacak konukları ile ekranlara gelmeyi planlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 16 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 15 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri haline gelmeyi yeni sezonunda da başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. İlginç aldatma hikayeleri ile hafta içi her gün ATV hikayelerindeki yerini alan Esra Erol’da programı, saatler 16.20 gösterdiğinde canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 15 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 15 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerine kaldığı yerden devam etti. Esra Erol’da programının son bölümünde güne damga vuran Hatun ile Kübra’nın yüzleşmesi oldu. Ailesinden destek görmemesi nedeniyle evden kaçarak Kübra ile yaşamaya başlayan Hatun, ailesi ile barışırken; Kübra’nın kendi hattı üzerinden bilmediği işler yaptığını itiraf etti. Hatun’un kendi isteği ile yanına geldiğini söyleyen Kübra ise, hakkındaki iddiaları reddetti. Esra Erol’da programının ikinci konuğu olan Ayça, çocuğunu kavuştuktan sonra eşi Batuhan ile yüzleşti. Batuhan’ın çocuğu almak için kendisinden af dileyeceğini iddia eden Ayça, haksız çıkmadı. Ayça’dan af dileyen Batuhan, çocuğu ile eşini evine götürmek istediğini söyledi. Boşanmak istediğini yenileyen Ayça’nın annesinin stüdyoya gelmesinin ardından ise, stüdyoda gergin anlar yaşandı. Esra Erol’da programının bir başka konuğu olan 71 yaşındaki Nejat Sağlam, kendisinden 42 yaş küçük olan Nesrin isimli bir kadın ile evlendiğini ve Nesrin ile ailesi tarafından dolandırıldığını iddia etti. Telefon ile Esra Erol’da programına bağlanan Nesrin, hakkındaki tüm iddiaları reddetti.

Esra Erol’da Programı 16 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümü ile 16 Kasım 2021 Salı günü de ekranlarda olacak olan Esra Erol’da programı, merak edilen yüzleşmelerinin ikinci perdesi ile ATV ekranlarında olacak. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Esra Erol’da programı, bu akşam saat 16.20’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

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16 Kas 2021 - 20:22 - Dizi Fragmanları

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