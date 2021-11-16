- 16 Kas 2021 - 20:20

Masumlar Apartmanı 47. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 16 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 47. Bölüm izle seçeneği ile 47. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 47. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile ekranlara gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 46. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 47. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Ceylan karakteri ile seyircisinden onay alan Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde; Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi iddialı isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı dizisi, psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan gerçek bir yaşam öyküsünü konu alıyor. Dram dolu hikayesi ile seyircisini her hafta ekran başına kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 46. Bölümde Neler Yaşandı?

TRT1 ekranlarındaki yerini en son 9 Kasım 2021 Salı günü alan Masumlar Apartmanı dizisi, 46. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Gülben’in Esat ile gizlice evleneceğini öğrenen Safiye, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Safiye’nin hayal kırıklığı üzerine kendini iyice kapatması Naci’yle bile konuşmasına engel olurken; Safiye, bu düğüne engel olmak için harekete geçti. Safiye’nin türlü oyunlarına maruz kalması nedeniyle yeniden korkuları ile yüz yüze kalan Gülben, aldığı evlilik kararını sorgulamaya başladı. Öte yandan hem ailesinin hem de Rüya’nın sorunları ile karşı karşıya kalan Han, bir de Ceylan ile yüzleşmeye karar verince işler bir hayli karıştı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 47. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Masumlar Apartmanı dizisi, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 47. bölüm fragmanına göre; Safiye ile Gülben arasında herkesi etkileyecek büyük bir savaş başlayacak. Safiye ile Naci’nin arasındaki soğukluk devam ederken; Gülben, Esat’ı evliliğe ikna etmeye çabalayacak. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.

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16 Kas 2021 - 20:20 - Dizi Fragmanları

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