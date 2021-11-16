- 16 Kas 2021 - 20:20

Yalancı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 16 Kasım 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni fenomeni Yalancı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gizem dolu hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Yalancı Dizisi 16 Kasım 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni gününde yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yalancı dizisi, artık salı günleri seyircisi ile buluşuyor. Gizemli hikayesine kaldığı yerden devam eden Yalancı dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara geliyor. Peki, Yalancı dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı dizisi 8. bölümde neler yaşandı? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Yalancı dizisi, Liar isimli bir İngiliz dizisinden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılmaya devam ediyor. Süreç Film imzası ile yeni gününde seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yalancı dizisi, artık salı günleri seyircisi ile buluşuyor. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerde olmak üzere, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin, Mihrimah Selin Vardar ve Rızacan Durmuş gibi iddialı isimler ile ekranlara gelen Yalancı dizisi, yeni bölümlerini kendi gününde saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayınlanıyor.

Yalancı Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarına en son 9 Kasım 2021 Salı günü gelen Yalancı dizisi, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yalancı dizisinin son bölümünde; Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat’ı yaptığı bir plan ile atlatmayı yine başardı. Herkesi atlatarak Hilal ile buluşmaya giden Mehmet Emir, kurban listesine bir kişi daha ekledi. Canan’ın Mehmet Emir’in evine taş atması nedeniyle Mehmet Emir ile yeniden karşı karşıya kalan Deniz, Mehmet Emir’in kendinden ve Duygu’dan başka kişilerin olduğunu da anladı. O kişiyi bulmak için harekete geçen Deniz, haklılığını ispatlamak için yeni bir plan yaptı. Yasemin ise, çocuklarını Okay’dan kaçırmak için harekete geçti.

Yalancı Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Yalancı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Yalancı dizisinin yayınlanan 9. bölümü fragmanına göre; Mehmet Emir, Yasemin’i kaçırarak, Deniz’i aynı geceyi geçirmeye zorlayacak. Deniz, ablası için bunu kabul etmek zorunda kalacakken; Murat, Mehmet Emir’in evine girecek. Merak ile takip edilen Yalancı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Show TV ekranlarında olacak. 

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16 Kas 2021 - 20:20 - Dizi Fragmanları

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