Sadakatsiz 39. Bölüm 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 Sadakatsiz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. İddialı bir bölüm ile ekranlardaki yerini alacak olan Sadakatsiz dizisinde Aras’ın tüm gizemi ortaya çıkıyor. Peki, Sadakatsiz dizisi 38. bölümde neler yaşandı? Sadakatsiz dizisi 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Dünyaca ünlü bir dizi olan Doctor Foster isimli yapımdan senaryoya uyarlanarak, seyircisinin karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. İkinci sezonu ile de bir hayli ses getiren Sadakatsiz dizisi, bu sezon Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen isimlerine Berkay Ateş gibi iddialı isimleri başrollerinde bulunduruyor. Med Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkan Sadakatsiz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sadakatsiz Dizisi 38. Bölümde Neler Yaşandı?

Geçtiğimiz hafta Kanal D ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile alan Sadakatsiz dizisi, 38. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşmaktan yorulmaya başladı. Ali’yi sık sık dolduran Volkan, Asya ile Ali’nin arasının açılmasına neden olurken; Ali ile Demir’in birlikte yaptığı asiliklerin önüne geçmek isteyen Asya’nın da Aras ile arasına mesafe koymasına neden oldu. Bu esnada Derin, Leyla’yı durdurmaya çalışırken; Leyla, Derin’i ekerek, Aras’ın peşine kendisi düştü. Aras’ı Asya ile gören Leyla, kıskançlıktan deliye dönerken; Volkan, Leyla’nın Aras’ın eşi olduğunu tesadüfen öğrendi.

Sadakatsiz Dizisi 39. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Sadakatsiz dizisi, 39. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Sadakatsiz dizisinin yayınlanan 39. bölüm fragmanına göre; Aras’ın evli olduğunu öğrenen Volkan, Aras'ın peşine düşecek. Aras’ın her şeyi hatırladığını öğrenecek olan Volkan, bunu Asya’ya yetiştirmekte gecikmeyecek. Asya ise, konuyla ilgili Aras ile yüzleşmek için harekete geçecek. Seyircisi tarafından merak ile beklenilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında olacak.