Sana Söz 3. Bölüm 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Star TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelen Sana Söz dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sana Söz dizisi, bu hafta iddialı bir bölüm ile Star TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Sana Söz dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sana Söz dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Q3 Medya imzası ile yeni sezona Star TV ekranlarından giriş yapan Sana Söz dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hikayesini her hafta biraz daha derinleştiren Sana Söz dizisi, başrollerinde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya’yı bulunduruyor. Oyuncu kadrosunda ise; Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansin Çekili gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Sana Söz dizisi, her çarşamba saat 20.00’da Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Sana Söz Dizisi 2. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 10 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Sana Söz dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sana Söz dizisinin son bölümünde; Bora Demircioğlu tarafından otel terasından atıldığı düşünülen Ayşe Erten’in davası Erdem ile Elif’i karşı karşıya getirdi. Kocası Erdem’in Bora’nın avukatı olduğunu öğrenen Elif, tarafını Ayşe’den yana tutacağını kocasına ve tüm kamuoyuna bildirdi. Evdeki tartışmalardan yorulması nedeniyle çıktığı sabah koşusunda bir ceset bulan Elif, bu konuyu programında işleme kararı alırken, bu olay Elif’in bir kez daha Ömer ile karşı karşıya gelmesine neden oldu. Elif’ten intikam almak isteyen Bora ise, Elif ve Erdem’in kızının peşine düştü.

Sana Söz Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Sana Söz dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sana Söz dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre; Ömer’in babasının kaybolması ile emniyette hareketli saatler yaşanacak. Elif ve Erdem Bora yüzünden birbirine savaş açacakken; Erdem’in Ayşe’nin ailesine dava açması Ömer’i de karşısına almasına neden olacak. Star TV’nin çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısında olacak.