MasterChef 2021 Full İzle! 17 Kasım 2021 MasterChef 115. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Masterchef Türkiye 17 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Türkiye’nin en iddialı yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta seyircisine bir sürpriz yaparak elediği iki ismi kadrosuna yeniden ekleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, giderek daha da heyecanlı hale geliyor! Peki; MasterChef 115. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 114. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Her bölümü ile nefes kesen bir yarış sunan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Son yarışı ile birlikte elenen iki ismini de ana kadrosuna geri dahil eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren 12 kişi ile yarışmaya başlıyor. Birbirinden iddialı yarışmacıları ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü seyircisi ile buluşuyor. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri TV8 ekranlarındaki yerini alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da yayınlıyor.

MasterChef 114. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 16 Kasım 2021 Salı günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 114. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirildi. Köfte konsepti ile yarışan mavi ve kırmızı takım arasında takım dokunulmazlığını alan ekip, kırmızı takım oldu. Bu yarışı kaybettikten hemen sonra bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa giren mavi takım, Danilo Zanna’ya ait olan Tiramisu tabağı için kolları sıvadı. Günün en lezzetli tabağını yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı almaya hak kazanırken; eleme potasına Azize’yi gönderdi. Mavi takımın oylama ile eleme potasına gönderdiği isim ise, Pelin oldu.

MasterChef 115. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 115. bölümü ile TV8 ekranlarından yayınlanacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ikinci takım yarışı gerçekleştirilecek. Günün sonunda iki ismin daha eleme potasına gideceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20:00’da TV8 ekranlarında olacak.