- 17 Kas 2021 - 12:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 48. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 17 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 48. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 48. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok sevilen yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecan kesici yarışı ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Yeni gününde iddialı bir yarışmacısı ile ekranlardaki yerini alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 16 Kasım Salı 47. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Kasım Çarşamba 48. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

Haftanın 5 günü beş farklı yarışmacısının evine konuk olan ve bir yemek yarışını format alan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, birbirinden iddialı yarışmacılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Günün yarışmacısı dışındaki yarışmacıların ve Zuhal Topal’ın jüri üyeliği koltuğunda oturduğu Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, haftanın son günü şampiyonunu seçiyor. Her hafta şampiyonuna 15 bin TL para ödülü veren Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından başlıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 16 Kasım Salı 47. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

TV8 ekranlarına en son 16 Kasım 2021 Salı günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde yarışan isim Beyza Hanım oldu. Aşçılık okulunda öğrenci olan Beyza Hanım, menüsünde; köz kırmızı biber çorbası, ekşili yaprak sarması, havuçlu mantar tava, talaş kebabı, taze naneli bulgur pilavı, kuru kayısılı roka salatası, midye baklavası gibi lezzetler yer aldı. Günün sonunda diğer yarışmacıların puanını öğrenen Sinem Hanım; Onur Bey’den 4 puan, İsmail Bey ve Gaye Hanım’dan 6’şar puan, Sinem Hanım’dan ise, 7 puan alarak, yarışını tamamladı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 17 Kasım Çarşamba 48. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranlardaki yerini 17 Kasım 2021 Çarşamba günü 48. bölümü ile alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bölümünde iddialı bir yarışmacısının evine konuk olacak. Günün sonunda açık oylama ile yarışmacının puanını öğrenecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta şampiyonuna bir adım daha yaklaşacak. Yeni bölümleri merak ile beklenilen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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17 Kas 2021 - 12:30 - Dizi Fragmanları

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