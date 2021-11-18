- 18 Kas 2021 - 20:11

Müge Anlı 18 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2021 Perşembe ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 18 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

İddialı gündüz kuşağı programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her gün sıcak gelişmeleri ile izleyicisini aktarmak için ATV ekranlarından canlı yayına geçen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 18 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 17 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarındaki yolculuğuna 2008 yılında başlayan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, o günden bugüne kesintisiz olarak seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve ölümler ile her gün Türkiye’nin gündemini belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da canlı yayınına başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 17 Kasım’da Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 17 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak ile takip edilen konularına kaldığı yerden devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; bir süredir ele alınan Nurgül Beyhan cinayeti, ile ilgili ortaya atılan kiralık katil iddiası araştırılmaya başlandı. Bahsedilen kiralık katilin bir Bulgar olduğu yönündeki ihbar telefonunu değerlendiren Müge Anlı ve ekibi, konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 8 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslüme’yi aramaya devam eden Müge Anlı, küçük kızın kaybolduğu bölgedeki arama çalışmalarını seyircisi ile paylaştı. Kör noktaların dahi arandığını belirten Müge Anlı, arama çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiğini ifade etti. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde dere yatağında öldürülmüş Tire'deki bağ evinde av tüfeğiyle vurulan 2 çocuk babası Hüseyin Yüksel'in katili aranmaya başlandı. Konuyla ilgili iddiaların odağında olan Celal Bey, programa konuk olarak olay ile bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 18 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini 18 Kasım 2021 Perşembe günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde Hüseyin Yüksel’in ölümü ile ilgili detaylar gün yüzüne çıkacak. Yeni bölümleri seyircisi tarafından büyük bir merak ile beklenilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saatler 10.00’ı gösterdiğinde ATV ekranlarındaki yerini alacak.

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18 Kas 2021 - 20:11 - Dizi Fragmanları

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