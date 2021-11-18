MasterChef 2021 Full İzle! 18 Kasım 2021 MasterChef 116. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı unvanını elinde tutan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her gün nefes kesen yarışı ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün haftanın son takım yarışı ile ekranlara geliyor. Peki; MasterChef 116. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 115. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bu haftadan itibaren 12 yarışmacısı ile yoluna devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, heyecanlı yarışlarını ardı ardına sıralamaya başlıyor. Her bölümünde belli bir konsept ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

MasterChef 115. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 17 Kasım 2021 Çarşamba günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 115. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; mavi ve kırmızı takım arasında takım yarışı gerçekleştirildi. 6 tane Balkan ülkesinin yer aldığı bir konsept gecesinde yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının mavi ve kırmızı takımları; Hırvatistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Romanya ülkelerinin yemeklerini taptı.

Günün sonunda Eren kaptanlığındaki mavi takım takım dokunulmazlığını kazanırken; bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa giren Dilara kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda diyabet için farkındalık konseptinde yarışan yarışmacılardan en lezzetli tabağı çıkaran ve günün bireysel dokunulmazlık ödülünü kazanan Dilara oldu. Günün eleme adayları ise Tahsin ve Sergen olarak belirlendi.

MasterChef 116. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 18 Kasım 2021 Perşembe günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın son takım yarışının yapılacağı 116. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Bu haftaki mavi ve kırmızı takımın son yarışını ekranlara getirecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında eleme potasına gidecek olan son iki isim daha belli olacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.