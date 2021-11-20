Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Gönül Dağı Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Gönül Dağı 20. bölüm kesintisiz izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Gönül Dağı dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Seyircisi tarafından yeni bölümleri sabırsızlık ile beklenilen Gönül Dağı dizisinde Taner ve Dilek sonunda muradına eriyor! Peki, Gönül Dağı dizisi 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı dizisi 39. bölümde neler yaşandı? İşte, Gönül Dağı dizisi hakkında tüm detaylar…
Mustafa Çiftçi’nin bozkır ile ilgili bilinmeyen hikayelerinden senaryoya uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılan Gönül Dağı dizisi, Anadolu coğrafyasının eşsiz güzelliğini TRT1 ekranlarına taşıyor. Başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) isimlerini bulunduran Gönül Dağı dizisi, yaşadıkları coğrafyanın sorunlarını çözmek için mucitliğe soyunan üç amcaoğlunun hikayesini konu alıyor. Öte yandan her hafta iddialı hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran Gönül Dağı dizisi, cumartesi günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor.
Gönül Dağı Dizisi 39. Bölümde Neler Yaşandı?
Ekranlara en son geçtiğimiz hafta gelen Gönül Dağı dizisi, 39. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Taner ve Dilek ile arayı düzeltmek isteyen Halime, nişan sürprizi ile herkesi şaşırttı. Ancak Halime bu sürprizi ile işleri iyice karıştırdı ve Dilek ile Taner’in aşkını adeta bir çıkmaza soktu. Olaya el atmaya karar veren Gülsüm Öğretmen, Dilek’i de yanına alarak, kasabadan gitme kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Taner, aşkını bir kez daha kurtarabilmek için bir plan yapmaya başladı. Muammer ve Döndü’nün gerçek ailesi olduğunu düşünmeye başlayan Kenan ise, araştırmalarına kaldığı yerden devam etmek için harekete geçti.
Gönül Dağı Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Ekranlara bu hafta iddialı bir bölümü ile gelecek olan Gönül Dağı dizisi, 40. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Gönül Dağı dizisinin yayınlanan 40. bölüm fragmanına göre; Taner ve Dilek arasındaki tüm sorunları aşacak ve evlenme onayını ailelerinden alacak. Düğün tüm aileyi tatlı bir telaşa sokarken, krizler ve aksilikler de çiftin peşini bırakmayacak. Anadolu’da unutulmaya yüz tutmuş düğün gelenekleri ile ekranlara gelmeye hazırlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlayacak.
20 Kas 2021 - 10:00 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.