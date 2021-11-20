- 20 Kas 2021 - 10:02

Yargı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Kanal D ekranlarının yeni reyting rekortmeni olan Yargı dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Yeni bölümü ile bu pazar seyirci karşısına çıkacak olan Yargı dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde…

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 Yargı Dizisi 10. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Her geçen gün daha da heyecanlı bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkan Yargı dizisi, yeni bölümü ile ekranlara gelmek için geri sayıma başlıyor. Bu hafta Zafer’in cinayeti ile ilgili gizemi çözmeye başlayacak olan Yargı dizisi, seyircisi tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Peki, Yargı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Kanal D ekranlarının bu sezon en çok izlenen yapımlarından biri haline gelen Yargı dizisi, Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı ve sürükleyici konusu ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Yargı dizisi; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden iddialı isimleri kadrosunda bulunduruyor. Her pazar seyircisi ile Kanal D ekranları aracılığıyla ekranlara gelen Yargı dizisi, yeni bölümünü saat 20.00’da yayınlıyor.

Yargı Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 14 Kasım 2021 Pazar günü gelen Yargı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin son bölümünde; Engin, İnci’nin cinayeti için babası Yekta’yı suçlayarak, tutuksuz yargılanma hakkını kazandı. Bunun üzerine Yekta oğlunu yalnız bırakırken; Ceylin ve Ilgaz ile Pars, Engin’in suçlu olduğunu kanıtlamak işbirliği yapmaya karar verdi. Metin, Zafer’in bagajdan kaybolan cesedi ile gelen her erkek cesedi ihbarına kalbi ağzında giderken; Çınar, babasının cesedi sorunsuz bir şekilde hallettiğini sanıyordu. Elde edilen pek çok ipucunun boşa çıkması üzerine yeniden kolları sıvayan Ilgaz ve Ceylin, cinayetin işlendiği yere geri döndü ve bir tanık bulmayı başardı. Gül, Çınar’a karşı vicdan azabı çekerken; Ceylin ve Ilgaz, Engin’in tutuklu yargılanmasını sağlayacak delili, mahkemeye yetiştirdi.

Yargı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu hafta da devam edecek olan Yargı dizisi, 10. bölümü ile ekranlara gelecek. Yargı dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Ceylin ve Ilgaz'ın arasında işler bir hayli karışacak. Ilgaz, Pars’ın cinayet akşamı Yekta ile olduğunu öğrenilirken; Metin ile babası Merdan’ın arası Çınar’ın işlediği Zafer cinayeti ile düzelmeye başlayacak. Yeni bölümleri büyük bir sabırsızlık ile beklenen Yargı dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.

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20 Kas 2021 - 10:02 - Dizi Fragmanları

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