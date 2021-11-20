- 20 Kas 2021 - 10:05

O Ses Türkiye 20 Kasım 2021 Full Canlı İzle! O Ses Türkiye Yeni Sezon 8. Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Dünyanın birçok ülkesinde The Voice adı ile yayınlanan iddialı yarışma O Ses Türkiye ismi ile müzikseverlerin karşısına çıkmaya kaldığı yerden devam ediyor. Bu yıl 10.sezonu ile TV8 ekranlarına gelecek olan O Ses Türkiye son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde..

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O Ses Türkiye 8. Bölüm 20 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının yeni fenomeni haline gelen O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Birbirinden iddialı sesleri ekranlara getiren O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu hafta en iddialı sesleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Peki, O Ses Türkiye yarışması 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? O Ses Türkiye 7. bölümünde neler oldu? İşte, O Ses Türkiye yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Jüri üyeliklerini; Ebru Gündeş, Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk ve Murat Dalkılıç gibi birbirinden iddialı isimlerin üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümleri ve iddialı seçmeleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın üstlendiği O Ses Türkiye 2021 yarışması, en güzel sesine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor. İddialı sesler ile seyircisinin karşısına çıkan O Ses Türkiye 2021 yarışması, her cumartesi saat 20.00’da yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkıyor.

O Ses Türkiye 7. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 13 Kasım 2021 Cumartesi günü gelen O Ses Türkiye 2021 yarışması, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; birbirinden iddialı sesler, yeteneklerini konuştu. “İnci Tanem” şarkısı ile dört jüri üyesini birden döndürmeyi başaran Samet Çoban ile “Sweet Home Chicago” şarkısı ile yine dört jüri üyesini birden döndüren Bedirhan Yuşa Katırcıoğlu koç olarak Murat Boz’u seçti. “Bu Aşktan Gidiyorum” şarkısı ile herkesi kendisine hayran bırakan Ahmet Dural, Oğuzhan Koç’u seçerken; “Seni Kimler Aldı” şarkısını seslendiren Volkan Demircioğlu, “Ben İnsan Değil Miyim” şarkısını seslendiren Kübra Merve Günata ile “O Sole Mio” şarkısını seslendiren Ulvi Gilijou ise, koç olarak Ebru Gündeş’i tercih etti. Jüri üyelerinin atışmaları ile seyircisini bir hayli eğlendiren O Ses Türkiye 2021 yarışması, yine müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşattı.

O Ses Türkiye Yarışması 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, 8. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. O Ses Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde seçmeler tam gaz kaldığı yerden devam edecek. İddialı sesleri arasında tercih yapacak olan O Ses Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile TV8 ekranlarında olacak.

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20 Kas 2021 - 10:05 - Dizi Fragmanları

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