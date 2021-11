Elkızı Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 20 Kasım 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Elkızı 5. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonun iddialı hikayelerinden biri olmayı başaran Elkızı dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Harun ve Nermin’in asıl yüzünün ortaya çıkacağı Elkızı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlıyor. Peki, Elkızı dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Her hafta etkileyici hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlayan Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Elkızı dizisi, her cumartesi saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Elkızı Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

Hikayesini anlatmaya kaldığı yerden devam eden Elkızı dizisi, geçtiğimiz hafta 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ezo’nun gücü eline geçirdikten sonra değişen tavırları babaannesi Cavidan’ı ve arkadaşı Ali’yi rahatsız etmeye başladı. Bu nedenle Ezo’ya bir ders vermek için harekete geçen Ali ve Cavidan, istemeseler de Ezo’nun içten bir şekilde kırılmasına neden oldu. Harun ve Nermin tüm yalanlarını devam ettirirken; Aslı’nın aniden gelişi, Harun’u germeye başladı. Yaptığı bir hata üzerine köylünün tüm hıncını ve öfkesini üzerine çeken Cavidan’ın başını tehlikeden kurtaran ise, yine Ezo oldu.

Elkızı Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta yeni bölümü ile gelecek olan Elkızı dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göre; yalanları bir bir ortaya çıkmaya başlayan Harun ve Nermin, zor durumda kalmaya başlayacak. Ezo, Nermin’in babasının sevgilisi olduğunu öğrenecekken; Nermin’den hesap sormak için harekete geçecek. Harun konusunda da bazı gerçekleri öğrenecek olan Ezo, babaannesi Cavidan ve Ali ile Nermin ve Harun’dan hesap sormak için harekete geçecek. Şimdiden yeni sezonun iddialı yapımlarından biri haline gelen Elkızı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarında olacak.