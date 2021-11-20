- 20 Kas 2021 - 10:10

Benim Hayatım 4. Bölüm Full İzle! 21 Kasım 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

BVB yapım imzası ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Benim Hayatım dizisine ilişkin son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Benim Hayatım 4. Bölüm 21 Kasım 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

 Hikayesini anlatmaya başlayan Benim Hayatım dizisi, yavaş yavaş konusunun derinliklerine iniyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Benim Hayatım dizisi, Hayat’ın alacağı kararı ile seyircisini bir hayli şaşırtmayı planlıyor. Peki, Benim Hayatım 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım 3. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Star TV ekranlarının yeni sezonda seyircisinin karşısına çıkarmaya başladığı Benim Hayatım dizisi, BVB yapım imzası ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali), Mehmet Çepiç (Nazım), Savaş Özdemir (Ökkeş), Uğur Çavuşoğlu (Yılmaz), Nilüfer Açıkalın (Şaheste), Esra Ronabar, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu    ve Belgin Şimşek gibi birbirinden iddialı isimleri kadrosunda bir araya getiren Benim Hayatım dizisi, her pazar saat 20.00’da Star TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Benim Hayatım 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 14 Kasım 2021 Pazar günü alan Benim Hayatım dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Benim Hayatım dizisinin yayınlanan son bölümünde; yemeği bahane ederek, Yılmaz ile karşı karşıya gelen Ökkeş, Yılmaz’ı vurdu. Var olan infazının yanacağının farkında olan Ökkeş, geleceğinin Yılmaz’ın iki dudağı arasına kaldığını anladı. Bunun üzerine Hayat’a yaptığı teklifi yenileyen Yılmaz, kendisine evet demesi halinde Ökkeş’ten şikayetçi olmayacağını söyledi. Babasını kurtarmak ile geleceği arasında sıkışıp kalan Hayat, zor bir karar verme eşiğine geldi. Yılmaz’ın bütün mal varlığını Hayat’a bırakacağını öğrenen Şaheste ise, Hayat’tan kurtarmak için kolları sıvadı.

Benim Hayatım 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Benim Hayatım dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Benim Hayatım dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; Hayat’ın verdiği karar herkesi şoke edecek. Bu karar ile herkesin hayatındaki dengeler değişecekken; Şaheste, yeni planını devreye sokacak. Ekranların çiçeği burnunda dizisi Benim Hayatım, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile Star TV ekranlarından yayınlanacak.

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20 Kas 2021 - 10:10 - Dizi Fragmanları

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