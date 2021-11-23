- 23 Kas 2021 - 08:45

Müge Anlı 23 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 23 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Kasım 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Kasım 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 23 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok merak edilen konularını ele alıyor. Gündemleri belirleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de saat 10.00’da ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 23 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 22 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmayı yeni sezonunda da başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, birbirinden çok merak edilen konularını ele almaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve ölüm dosyaları ile bir hayli sıkı takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 22 Kasım’da Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok merak edilen konularını ele almaya devam etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; cansız bedenine ulaşılan 2,5 yaşındaki Yörük kızı Müslüme’nin şüpheli ölümü ele alındı. Konuyla ilgili 8 aile bireyinin gözaltına alındığını duyuran Müge Anlı, Müslüme’nin bulunduğu bölgenin köylülerin çok sık kullanmadığı bir güzergah olduğuna dikkat çekti. Kuzeniyle husumet yaşayan Adem Ocaklı’nın kaybını araştırmaya başlayan Müge Anlı, Adem Bey’in annesini stüdyoda ağırladı.  Oğlu ile kuzeni arasında alacak verecek husumeti olduğunu söyleyen anne, 400 bin TL gibi meblağ nedeniyle tartıştıklarını Müge Anlı ile Tatlı Sert programı seyircisi ile paylaştı. İzmirli çiftçi Hüseyin Bey’in ölümünü araştırmaya devam eden Müge Anlı, iddiaların odağındaki Celal Bey’in karısını stüdyoda ağırladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 23 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

ATV ekranlarındaki yerini alan 23 Kasım 2021 Salı günü de alacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, çok merak edilen konuklarını stüdyosunda ağırlamaya devam edecek. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde İzmirli çiftçi Hüseyin Bey’in şüpheli ölümü ve Adem Ocaklı’nın şüpheli kaybı ele alınacak. Yeni bölümleri sabırsızlık ile beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da canlı yayınına başlayacak.

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23 Kas 2021 - 08:45 - Dizi Fragmanları

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