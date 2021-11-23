- 23 Kas 2021 - 08:48

MasterChef 2021 Full İzle! 23 Kasım 2021 MasterChef 119. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 23 Kasım 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, heyecanlı yarışları ile yeni bir haftaya başlamış bulunuyor. Her bölümünde nefes kesen yarışı ile seyircisini ekran başına kilitlemeyi başaran MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren yoluna 11 yarışmacısı ile devam ediyor. Peki; MasterChef 119. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 118. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftadan itibaren 11 isim ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Yeni haftasında; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Pelin Zaman, Safanur Bol, Görkem Demiral, Sergen Özen ve Tahsin Küçük isimleri yarışmaya devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın beş günü TV8 ekranlarındaki yerini alıyor. Her hafta pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor.

MasterChef 118. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 118. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın ilk yarışı olan takım yarışı ile ekranlardaki yerini aldı. Mavi takım kaptanlığı için ıslak hamburger yapan yarışmacılardan kazanan isim Dilara oldu. Yeni haftanın mavi takımı kaptanı olan Dilara, kırmızı takım kaptanı olarak ise, Görkem’i belirledi. Günün sonunda kaptanlar arasında gerçekleştirilen seçmelere göre, Dilara kaptanlığında yarışacak olan mavi takımda, Sergen, Tahsin, Burcu, Mert ve Safanur yer alırken; Görkem kaptanlığında yarışacak olan kırmızı takımda Eren, Hasan, Araz ve Pelin isimleri yer aldı.

MasterChef 119. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına 23 Kasım 2021 Salı günü de gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 119.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirilecek. Yapılacak olan yarışın ardından takım dokunulmazlığını kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlık için yarışan isimlerden iki isim eleme potasına gidecek. Yeni bölümü ile bugün seyircisinin karşısına çıkacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

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23 Kas 2021 - 08:48 - Dizi Fragmanları

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