- 23 Kas 2021 - 08:50

Esra Erol'da 23 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 23 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 23 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 23 Kasım 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 23 Kasım 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 23 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkan Esra Erol’da programı, heyecanlı yüzleşmelerine kaldığı yerden devam ediyor. Çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de başlıyor. Peki, Esra Erol’da programı 23 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 22 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol’da bu hafta çok gündem olacak isimleri konuk etmeye hazırlanıyor. Birbirinden ilginç aldatma hikayeleri yaşayan konukları seyircisi ile buluşturmaya hazırlayan Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de yayınlanıyor.

Esra Erol’da Programı 22 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlara en son 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Esra Erol’da programı, çok konuşulacak konuklarını stüdyosunda ağırladı. Esra Erol’da programının son bölümünde; 1,5 aydır kayıp kızı Merve Hanım’ı arayan Zühtü Bey, kızı Merve Hanım’ı Esra Erol aracılığıyla buldu. Kayıp kızına büyük bir hasret ile sarılan Zühtü Bey, kızının eve dönmek istemediğini duyunca şoke oldu. Esra Erol’da programının bir diğer konuğu olan Gülay Hanım, kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Fehmi Bey ile yüzleşti. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Fehmi Bey, sevgilisi olduğu iddia edilen Şengül Hanım ile ilgili olan video görünce yayını terk etmek istedi. Videonun montaj olduğunu iddia eden Fehmi Bey, eşinden boşanmak istediğini söyledi. Dilek Hanım ile Mehmet Can arasındaki gerginlik Esra Erol’da programının son bölümünde de devam etti. Çocuğunu hafta sonu görmeyen Mehmet Can Bey, Dilek Hanım’ın sert tepkisi ile karşılaştı.

Esra Erol’da Programı 23 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bölümleri ile 23 Kasım 2021 Salı günü de seyircisinin karşısına olacak Esra Erol’da programı, sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak. Esra Erol’da programının yeni bölümünde çiftler arasındaki yüzleşmeler kaldığı yerden devam edecek. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de ATV ekranlarından canlı yayınına başlayacak.

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23 Kas 2021 - 08:50 - Dizi Fragmanları

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