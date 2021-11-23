- 23 Kas 2021 - 08:53

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 52. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 23 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Ekranların sevilen yarışması Zuhal Topal 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal 52. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Zuhal Topal'la Yemekteyiz 52. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Zuhal Topal’la Yemekteyiz, iddialı yarışmacıları ile bomba gibi bir haftaya başlamış bulunuyor. Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Zuhal Topal’la Yemekteyiz, bugün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Kasım Pazartesi 51. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Kasım Salı 52. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, heyecanlı bir hafta yarışına daha başlamış bulunuyor. Haftaya beş yeni isim ile başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her gün birbirinden iddialı yarışmacılara ev sahipliği yapıyor. Hafta sonunda şampiyonunu seçen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarından yayınlanıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 22 Kasım Pazartesi 51. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlara en son 22 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 51. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde haftanın ilk yarışmacısı olan Hakan Bey oldu. Hakan Bey’in menüsünde; kremalı mantarlı çorba, sini oruğu, el açması katmerim peynirli börek, mühürlü lokum et, bol sebzeli garnitür, meyhane pilavı, kinoalı salata ve Hatay usulü taş kadayıf lezzetleri yer aldı. Günün sonunda Zuhal Topal dışındaki tüm konuklarının kendisine verdiği puanı gerçekleştirilen açık oylama ile öğrenen Hakan Bey; Yasin Bey’den ve Ayşenur Hanım ile Sümeyra Hanım’dan 5’er puan alırken, Çiğdem Hanım’dan 6 puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 23 Kasım Salı 52. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına 23 Kasım 2021 Salı günü de çıkacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 52. bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın ikinci ismi yarışacak. Nefis yemekler ile ekranlara gelecek olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün saat 16.00’da yeni bölümü ile TV8 ekranlarında olacak.

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23 Kas 2021 - 08:53 - Dizi Fragmanları

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