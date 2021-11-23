- 23 Kas 2021 - 08:55

Masumlar Apartmanı 48. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 23 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 32. Bölüm izle seçeneği ile 32. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

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Masumlar Apartmanı Dizisi 48. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Masumlar Apartmanı dizisi, konusunu giderek daha da heyecanlı bir yere sürüklüyor. İddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 47. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 48. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Başrollerinde; Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi iddialı isimleri bulunduran Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan, gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da  TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 47. Bölümde Neler Yaşandı?

Erkanlardaki yerini en son 16 Kasım 2021 Salı günü alan Masumlar Apartmanı dizisi, 47. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ufuk’un kapıya gelişinin ardından Safiye, Han’ın Rüya’ya karşı korumacı tavrını sorgulamaya başlarken, Han ve Rüya arasında bir şeyin olduğunu hissederek, buna engel olmak için harekete geçti. Safiye’nin ve Gülben’in arasında başlayan soğuk savaş bütün aileyi etkilerken; Safiye, Naci ile arasına mesafe koymaya karar verdi. Gülben, Esat’ı evliliği ertelemeye ikna etmek için çabalarken; Naci, Safiye’nin açılışa gelmeyecek oluşunun hüznü ile açılış gününe hazırlanmaya başladı.

Masumlar Apartmanı Dizisi 48. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, 48. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 48. bölüm fragmanına göre; Han, Ceylan ile olan karşılaşmasının ardından iyice dağılacak. Safiye’nin Ceylan’ı kahveye çağırması ile iyice gerilecek olan Han ve Ceylan, kendilerini yeni bir krizin beklediğinden habersiz olacak. Öte yandan hayatını değiştirmeyi kafasına koyan Han, yeni ve güçlü bir adım atacak. Yeni bölümü ile seyircisinin karşısındaki yerini bugün alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

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23 Kas 2021 - 08:55 - Dizi Fragmanları

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