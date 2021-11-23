- 23 Kas 2021 - 09:01

Evlilik Hakkında Her Şey 10. Bölüm 2021 Full İzle! 23 Kasım 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 54. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her salı seyircisi ile buluşan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu akşam da saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ele aldığı ilginç hikaye ile yeni sezonun en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bir BBC yapımı olan “The Split” isimli yapımdan uyarlanarak, ekranlardaki yerini alıyor. Oyuncu kadrosunda; Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 16 Kasım 2021 Salı günü gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan son bölümünde; Azra, Sergen’in duruşmada ansızın boşanmaktan vazgeçmesi ile sinirden deliye döndü. Azra’nın hamile olduğunu öğrenen Sergen, boşanmamaktaki ısrarını sürdürürken; Azra, Sergen’in sevgilisi Jale’nin davranışlarının ne kadar tehlikeli olduğunu Sergen’e kanıtladı. Ural ve Sanem, Eylül’ün ilginç bir hamlesi ile ters köşe olurken; Çolpan, Yıldırım’a yardım etmek için kolları sıvadı. Koray’dan kesin olarak boşanmaya karar veren Melisa ise, harekete geçti. Öte yandan Jale’nin son hamlesi hem Azra hem de Sergen’i bu kez çileden çıkartmayı başardı.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 10. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Azra, çocuğunu kaçıran Jale’nin peşini bırakmayacak. Kendisinin riskli bir gebelik geçirdiğini öğrenen Azra, en büyük desteği Yıldırım’dan alırken; geçmişten gelen bir sürpriz tanıdık ile iyice dağılacak. Yeni bölümü ile bu akşam seyirci karşısına çıkacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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23 Kas 2021 - 09:01 - Dizi Fragmanları

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