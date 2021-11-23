- 23 Kas 2021 - 09:04

Yalancı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 23 Kasım 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Ekranların yeni fenomeni Yalancı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gizem dolu hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Yalancı Dizisi 23 Kasım 2021 Show TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yalancı dizisi, hikayesini noktalamaya karar vermiş bulunuyor. Bu akşam final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Yalancı dizisi, saat 20.00’da son kez Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Yalancı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı dizisi 9. bölümde neler yaşandı? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Liar isimli bir İngiliz dizisinden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılmaya devam eden Yalancı dizisi, Süreç Film imzası ile son kez Show TV ekranlarındaki yerini alıyor. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerde olmak üzere, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin, Mihrimah Selin Vardar ve Rızacan Durmuş gibi iddialı isimleri seyirci karşısına çıkan Yalancı dizisi, bu salı saat 20.00’da Show TV ekranlarından seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

Yalancı Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 16 Kasım 2021 Salı günü gelen Yalancı dizisi, 9.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yalancı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Canan Mehmet Emir’in baskısı ve manipülasyonu sonucu canına kıyarken, ardında bıraktığı mektup ile her şeyi itiraf etmeye karar verdi. Deniz Canan’ın kendisine gelir gelmez konuşacağını düşünürken; Mehmet Emir ise Canan’ı susturmak için yeni bir plan yapmaya başladı. Yasemin ile Okay’ın arası bu kez de çocuklar için gerilirken; Okay avukatı ile olan yakınlığı Yasemin’i delirtti. Deniz ise, Mehmet Emir ile ilgili gerçeklere attığı son adım ile giderek daha da yaklaştı.

Yalancı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlara bu hafta final bölümü ile gelecek olan Yalancı dizisi, 10. bölümü ile seyircisine veda edecek. Yalancı dizisinin yayınlanan 10. bölümü fragmanına göre; Deniz, haklı olduğunu kanıtlamaya başlayacak. Pek çok ipucunu elde edecek olan Deniz, Mehmet Emir’in cesedinin bulunması ile birlikte bu kez de bunun için suçlanacak. Son kez seyircisi ile buluşmaya hazırlanan Yalancı dizisi, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarından yayılanacak. 

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23 Kas 2021 - 09:04 - Dizi Fragmanları

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