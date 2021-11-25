Kanunsuz Topraklar 8. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Kanunsuz Topraklar Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kanunsuz Topraklar 4. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının yeni gözdesi olan Kanunsuz Topraklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her çarşamba FOX TV ekranlarındaki yerini alan Kanunsuz Topraklar dizisi, saat 20.00’da yeni bölümlerini yayınlıyor. Peki, Kanunsuz Topraklar dizisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanunsuz Topraklar dizisi 7. bölümünde neler oldu? İşte, detaylar…

Ekranların yeni dönem dizisi olan Kanunsuz Topraklar dizisi; Uğur Güneş (Davut), Esra Bilgiç (Gülfem), İlker Aksum (Mehmet), Necip Memili (Ali Gelik), Ali Erkazan (Tahir), Murat Daltaban (Malik), Kaan Taşaner (Avukat Yavuz), Eylül Su Sapan (Behice), Serdem Paçal (Fikriye), Doğaç Yıldız (Cemal), Onur Kaya (Eyüp) ve Ezgi Çelik (Asude) gibi iddialı isimlerden oluşan bir kadro ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Madencilerin hak arayışını konu alan Kanunsuz Topraklar dizisi, her çarşamba saat 20.00’da FOX TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 7. Bölümünde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarına en son 17 Kasım 2021 Çarşamba günü gelen Kanunsuz Topraklar dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Gülfem, Ali Gelik’in tehditleri karşısında çaresiz kalarak, Davut ile ayrılmak zorunda kaldı. Bu ayrılığın ardından yıkılan Davut, her şeyi ardında bırakmaya karar verirken; Gülfem de acısını kalbine gömmeye çalıştı. Ali Gelik’in tüm tehditlerinden sıkılan Malik Paşazade, Ali Gelik’in annesine haber göndermeye karar verdi. Ali Gelik’e tuzak kurarak, onu Gülfem’den kurtarmak için harekete geçen Malik, bunun yeterli gelmeyeceğini anlayınca başka çareler aramaya başladı. Malik’in verdiği son karar ise, tüm kasabanın dengesini değiştirecek cinstendi.

Kanunsuz Topraklar Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya bu hafta da devam eden Kanunsuz Topraklar dizisi, 8. bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Kanunsuz Topraklar dizisinin yayınlanan 8. bölüm fragmanına göre; Malik Paşazade’nin jandarmalara teslim olmasının ardından Gülfem, işlerin başına geçecek. Ali Gelik dahil olmak üzere sert tavrı ile herkesi şaşırtacak olan Gülfem, Davut’un başka bir kadın ile yakınlaşmasına şahit olacak. FOX TV ekranlarının yeni fenomeni olan Kanunsuz Topraklar dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile yeni bölümünü buluşturacak.