- 25 Kas 2021 - 11:32

Sana Söz 4. Bölüm 2021 Full İzle! 24 Kasım 2021 Sana Söz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan ikilisinin harika bir proje ile buluştuğu Sana Söz dizisi izleyenlere harika anlar yaşatıyor. Sizde Sana Söz dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linkine ulaşmak istiyorsanız. İşte size detaylar...

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Sana Söz Dizisi 24 Kasım 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Sana Söz dizisi, hikayesini bu hafta iyice derinleştiriyor. Star TV’nin çiçeği burnunda dizisi olan Sana Söz, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Sana Söz dizisi 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sana Söz dizisi 3. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Star TV ekranlarına Q3 Medya imzası ile yeni sezonda iddialı bir giriş yapan Sana Söz dizisi, yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini almaya devam ediyor. Başrollerinde Nehir Erdoğan ile Erkan Petekkaya’yı bulunduran Sana Söz dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Altunorak, Ayçin İnci, Aslıhan Kapanşahin, Hivda Zizan Alp ve Cansin Çekili gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Her hafta gizemli hikayesinin sır perdesini daha da aralayan Sana Söz dizisi, çarşamba günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Sana Söz Dizisi 3. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 17 Kasım 2021 Çarşamba günü alan Sana Söz dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Sana Söz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ömer’in aniden ortadan kaybolan babası Azmi, emniyet içerisinde ciddi bir paniğin yaşanmasına neden oldu. Ömer, babasının peşinden onu bulmak için var gücüyle arama çalışmalarına başlarken, Elif’in programına ele aldığı bir konu ile ikilinin yolları yeniden bir araya geldi. Ömer’in babasının kaybında yardımcı olmak isteyen Elif, Ömer istemese de ona yardım etmenin bir yolunu bulurken; Erdem’in açtığı bir dava Ömer’in emniyetten uzaklaştırmasına neden oldu. İkiz kardeşi Duru’nun değişen ruh halinden şüphelenen Umut ise, Bora ile Duru arasındaki ilişkiyi çözmek için harekete geçti.  

Sana Söz Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Star TV ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Sana Söz dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Sana Söz dizisinin yayınlanan 4. bölüm fragmanına göre; Ömer ile Elif yeni bir görevlendirme sayesinde daha da yakınlaşacak. Görevden uzaklaştırılan Ömer, emniyet tarafından Elif’in koruması olarak atanırken; bu durum ikiliyi de bir hayli şaşırtacak. Öte yandan Erdem Bora’nın kızı ile arasındaki ilişkiyi öğrenecek. Star TV’nin çiçeği burnunda dizisi Sana Söz, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak.

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25 Kas 2021 - 11:32 - Dizi Fragmanları

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