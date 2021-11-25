Camdaki Kız Dizisi 21. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Camdaki Kız Dizisi 21. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Camdaki Kız dizisi, bu hafta nefesleri kesecek bir bölüm ile ekranlara gelmeyi planlıyor. Seyircisinin sabırsızlık ile beklediği Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Cana ve Nalan ilk kez yüzleşiyor. Peki, Camdaki Kız dizisi 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız dizisi 20. bölümde neler yaşandı? İşte Camdaki Kız ile ilgili tüm detaylar…

Kanal D ekranlarına geçtiğimiz sezonun sonunda başlayan ve bu sene ikinci sezonu ile seyircisinin karşısına çıkan Camdaki Kız dizisi, popülerliğini her geçen hafta korumayı başarıyor. Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu aynı isimli eserinden senaryoya uyarlanarak, ekranlara gelen Camdaki Kız dizisi, başrollerinde Burcu Biricik ile Cihangir Ceyhan isimlerini bulunduruyor. Heyecanlı ve dram dolu hikayesi ile her hafta seyircisini ekran başına kilitleyen Camdaki Kız dizisi, perşembe günleri saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşuyor.

Camdaki Kız Dizisi 20. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 18 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Camdaki Kız dizisi, 20.bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan son bölümünde; Nalan, havaalanına giderek Sedat'ı konağa dönmeyi ikna etti. Bunun üzerine yaşadıklarını bir türlü atlatamayan Nalan, Sedat’ı affetmekte zorlanırken; Sedat, Nalan’ın kıymetini bilmesi gerektiğini düşünerek, Cana’dan ayrılmaya karar verdi. Alp karşısında bir hayli zor duruma düşen Cana, Sedat’ı biran olsun rahat bırakmazken; Muzo’nun sevgili rolünü oynayan Melisa ile yenen aile yemeğinde sürekli olarak Sedat’ı aradı. Bunun üzerine annesi Feride’nin söylediklerine kulak veren Nalan, Cana ile Sedat’ın arasında bir ilişki olmasından şüphelenmeye başladı. Cana’nın Sedat’a attığı mesaj ile bir restorana giden Nalan, Sedat yerine babası Adil Bey’i görünce bir hayli şoke oldu.

Camdaki Kız Dizisi 21. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü bu hafta Kanal D ekranlarındaki yerini alacak olan Camdaki Kız dizisi, 21. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Camdaki Kız dizisinin yayınlanan 21. bölüm fragmanına göre; sevgilisi rolünü tuttuğu Melisa’dan hoşlanmaya başlayacak olan Muzo, bu kez kalbinin sesini dinleyecek. Adil Bey’in hareketlerinden şüphelenen Feride, Adil Bey’i yakın markaja alacakken; Nalan, konuyla ilgili Cana ile yüzleşmeyi tercih edecek. Merak ile beklenilen Camdaki Kız dizisi, yeni bölümünü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanacak.