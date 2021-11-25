- 25 Kas 2021 - 09:01

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 25 Kasım 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından birisi olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, hikayesini anlatmaya bu hafta da kaldığı yerden devam ediyor. Kardeşleri bu hafta da çeşitli sınavlara tabi tutacak olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisine ait son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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 Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 4. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Barbaros kardeşleri yeni sınavlar bekliyor. Peki, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi 9. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

TRT1 ekranlarının yeni dönem dizilerinden biri olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, Barbaros Hayrettin Paşa ve kardeşlerinin denizlerde yaşadığı maceraları konu alıyor. Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yetkin Dikinciler, Caner Topçu, İlyas Reis, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Akil Altan, Yiğit Özşener, Devrim Evin, Tolga Akkaya, Cem Bender, Gülcan Arslan, Melis Babadağ, İsmail Filiz ve Miraç Sözer gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, her perşembe saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 9. Bölümünde Neler Oldu?

Ekranlara en son 18 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 9. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin son bölümünde; Papa’nın emriyle harekete geçen Pietro, Ebu Muhammed’i ve sırlı kitabı Roma’ya götürmek için yola çıkarken, yolda Baba Oruç ve leventleri ile karşı karşıya geldi. Hızır’ın da desteğini alan Baba Oruç, yaşanılan karşılaşma sonunda hem Ebu Muhammed hem de Sırlı Kitap’ı Pietro’nun elinden kurtardı. İshak, Yorgo’dan ailesinin intikamını alırken; babasının öldürüldüğünü öğrenen Despina, Isabel ile girdiği boğuşmasında tahlisiz bir şekilde hayatını kaybetti.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Bu hafta yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanına göre; Barbaros kardeşler, Osmanlı Devleti’nin desteklerini arkalarına alacak. Pietro’nun esir aldığı Baba Oruç ve Isabel bu tuzaktan kurtulmaya çalışırken; Hızır ile Niko, Işığın Kızı’nı bulmak için gittikleri Tenebris Adası’nda yeni bir tuzak ile karşılaşacak. Merak ile beklenilen Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.

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25 Kas 2021 - 09:01 - Dizi Fragmanları

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