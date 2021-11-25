Misafir Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 25 Ekim 2021 Miasafir Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Misafir 3. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden FOX TV’nin çiçeği burnunda dizisi Misafir, ekranlara alışmaya başlıyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Misafir dizisinde Güneş’in geçmişine dair sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Peki, Misafir dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Misafir dizisi 2. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olmaya başlayan Misafir dizisi, başrollerinde Hazal Kaya (Gece/Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay (Giray) gibi iddialı isimleri bulunduruyor. İlginç ve gizemli konusu ile şimdiden sevilen ve sadık bir seyirci kitlesi oluşturmaya başlayan Misafir dizisinin oyuncu kadrosunda ise; Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Berk Yaygın, Elçin Altamgüç, Beren Gençalp, Emir Kaan Özkan Toprak, Salih Demir Ural ve Zeyno Asya Orçin gibi tanınan isimler yer alıyor. Her perşembe seyircisi ile buluşan Misafir dizisi, yeni bölümlerini saat 20.00’da yayınlıyor.

Misafir Dizisi 2. Bölümünde Neler Oldu?

FOX TV ekranlarına en son 18 Kasım 2021 Perşembe günü gelen Misafir dizisi, 2. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Misafir dizisinin yayınlanan son bölümünde; hafıza kaybını yenmeye çalışan Güneş, yanında sürekli ona destek olan Erdem’e minnettar olması nedeniyle, Erdem’e borcunu ödemek istedi. Bunun yerine Güneş’e çocukları ile ilgilenmesini teklif eden Erdem, onu ailenin üyelerinden biri görmeye başladı. Bu durumdan rahatsız olan Betül, Güneş’i evden göndermeye çalışırken; Erdem ile Güneş arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olan Giray, Güneş’in geçmişi ile ilgili yürüttüğü araştırmayı derinleştirdi. Bu araştırmaların sonunda bulduğu birini ise Giray, Güneş’i tehlikeye sokacak davetsiz bir misafir olarak Erdem’in evine getirdi.

Misafir Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile bu hafta FOX TV ekranlarındaki yerini alacak olan Misafir dizisi, 3. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Misafir dizisinin yayınlanan 3. bölüm fragmanına göre; Güneş, yavaş yavaş geçmişine dair bir şeyler hatırlamaya başlayacak. Güneş’in annesinin Erdem’in evini bulması ile birlikte karışacak olan ortalığı Erdem, sakinleştirmeye çalışsa da; Güneş annesini tanımadığı için onu yanında istemeyecek. Merak ile beklenilen Misafir dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanacak.