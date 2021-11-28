Kıbrıs: Zafere Doğru 16. Bölüm TRT1 Full İzle! 26 Kasım 2021 Kıbrıs: Zafere Doğru Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kıbrıs zafere doğru Dizisi 16. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

Her bölümü ile Kıbrıs Barış Harekatı’na bir adım daha yaklaşan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak olan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, seyircisi tarafından merak ile beklenmeye başlanıyor. Peki, Kıbrıs: Zafere Doğru 15. bölümde neler oldu? Kıbrıs: Zafere Doğru 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar…

Bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, Kıbrıs’ta Türklerin yaşadığı zulümleri ve Kıbrıs Barış Harekatı’nı konu alıyor. Birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinde; Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Gülper Özdemir, Tayanç Ayaydın, Devrim Saltoğlu gibi iddialı isimler oynuyor. Her hafta nefes kesen hikayesi ile seyircisini ekran başına kilitleyen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, cuma günleri saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Kıbrıs: Zafere Doğru 15. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 19 Kasım 2021 Cuma günü gelen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, 15. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yayınlanan son bölümünde; Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde önemli bir dönemeç daha olan 1967 yılı başladı. Atina’da yaşanan cunta darbesinden Kıbrıs’ta olayların yeniden alevleneceğini bilen Ankara ve mücahitler, Rumlar’ın tekrar soykırım yapma harekatına karşılık tüm hazırlıklarını tamamladı ve etkili bir plan ortaya koydu. Dönemin başbakanı olan Süleyman Demirel, sürgündeki Rauf Denktaş ile yeni bir yol bulmak için bir araya gelirken; Ankaralı, tehlikeli bir operasyon için görevlendirildi.

Kıbrıs: Zafere Doğru 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarındaki yerini bu hafta yeni bölümü ile alacak olan Kıbrıs: Zafere Doğru dizisi, 16. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yayınlanan 16. bölüm fragmanına göre; Ankara, Kıbrıs Barış Harekatı için Kıbrıslı mücahitler ile birlikte düğmeye basacak. Yeni ve tehlikeli bir operasyon için harekete geçecek olan Ankaralı ve Dereli, Rauf Denktaş’ı adaya sokmak için Rum ordusunun karargahına sızacak. Merak ile beklenilen Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarında olacak.