Yargı Dizisi 11. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2021 Yargı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yargı Dizisi 11. Bölüm KANAL D İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, heyecanlı ve gizemli bir bölüm ile daha seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni bir gizemin daha kapısını aralayacak olan Yargı dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Yargı dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ay Yapım imzası ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yargı dizisi, heyecanın ve gizemin dozunu her geçen gün daha da artırıyor. Farklı konusu ve yaratıcı olay örgüsü ile reytinglerin zirvesini nihayet görmeyi başaran Yargı dizisinde; Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Ece Yüksel, Arda Anarat, Onur Durmaz gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Yeni bölümleri seyircisi tarafından sabırsızlık ile beklenilen Yargı dizisi, her pazar saat 20.00’da Kanal D ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yargı Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Kanal D ekranlarındaki yerini 21 Kasım 2021 Pazar günü alan Yargı dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Yargı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ilgaz ile sonlarının olmadığını düşünen Ceylin, Ilgaz ile arasına bir mesafe koymaya verdi. Bunun üzerine Pars ile bilerek yakınlaşan Ceylin, Ilgaz’ın kıskançlık krizine tutulmasına neden oldu. Engin’in tutuklu olarak yargılanması, herkesi rahatlatmışken; Engin, bu durumu fırsat bilerek, yeni bir plan kurmaya karar verdi. Uzun süredir görüşmediği teyzesini avukatı olarak tutan Engin, Ceylin ve Ilgaz’ı bitirmeye yemin etmişken; ortaya çıkan bir ses kaydı, Ceylin ve Ilgaz’a bu işte de Engin’in parmağı olabileceğini düşündürtmeye başladı. Pars’ı köşeye sıkıştıran Ilgaz ise, cinayet gecesi Pars ile Yekta’nın birlikte olduğunu öğrendi.

Yargı Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yargı dizisi, 11. bölümü ile Kanal D ekranlarındaki yerini alacak. Yargı dizisinin yayınlanan 11. bölüm fragmanına göre; Engin, herkesi tek tek köşeye sıkıştırmaya başlayacak. Pars’ı, Ilgaz’ı, Çınar’ı ve Metin’i tek tek tehdit etmeye başlayacak olan Engin, en büyük desteği de teyzesinden alacak. Yeni bölümleri sabırsızlık ile beklenilen Yargı dizisi, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.