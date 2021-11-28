Teşkilat Dizisi Yeni Sezon 24. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2021 Teşkilat Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

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Nefes kesen bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Teşkilat dizisi, aksiyon dolu macerasını seyircisi ile buluşturuyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Teşkilat dizisinde Yıldırım’ın sonu bir hayli merak edilmeye başlanıyor. Peki, Teşkilat dizisi 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat dizisi 23. bölümde neler yaşandı? İşte, Teşkilat dizisine dair tüm detaylar…

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın içerisinde özel olarak kurulan bir ekibin kahramanlık hikayelerini konu almaya devam eden Teşkilat dizisi, yeni bölümleri ile adeta seyircisinin nefesini kesiyor. Ekranlara; Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say, Gürkan Uygun, Hakan Boyav, Turgut Tunçalp ve Yavuz Bingöl gibi birbirinden iddialı isimler ile çıkan Teşkilat dizisi, bu hafta oldukça iddialı ve merak uyandıran bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Öte yandan reytinglerde bir hayli iddialı olan Teşkilat dizisi, her pazar saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanıyor.

Teşkilat Dizisi 23. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 21 Kasım 2021 Pazar günü alan Teşkilat dizisi, 23. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümünde; Yağmur’u kurtaran ekibin mutluluğu çok kısa sürdü. Yeni bir operasyon ile karşı karşıya kalan ekip, mültecilerin kurban olarak kullanıldığı bir oyunun faillerini bulmak için harekete geçti. Ekibe karşı bir hamle geliştiren Yıldırım ise, yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz’de yeni ve tehlikeli bir plan ortaya koymaya karar verdi. Yeni operasyonunun Yıldırım’ın oyunu ile aynı anda olduğunu fark eden ekip, Serdar ve Zehra’yı gizli yapılan toplantıya sızması için hazırladı.

Teşkilat Dizisi 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile TRT1 ekranlarındaki yerini almaya hazırlanan Teşkilat dizisi, bu hafta 24. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Teşkilat dizisinin yayınlanan 24. bölüm fragmanına göre; Serdar’ın kaçırıldığı anda yaşadıkları bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Operasyon esnasında Yıldırım’ı ele geçiren Serdar’ın Yıldırım’ı öldürüp öldürmeyeceği ise, merak ile beklenilecek. Yeni bölümleri büyük bir sabırsızlık ile beklenilen Teşkilat dizisi, bu akşam saat 20.00’da TRT1 ekranlarındaki yerini alacak.