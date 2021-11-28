- 28 Kas 2021 - 01:46

Elkızı Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 27 Kasım 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 6. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 6. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının çiçeği burnunda dizisi olan Elkızı, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Elkızı dizisinde Ezo’yu birbirinden tehlikeli yeni sınavlar bekliyor. Peki, Elkızı dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 5. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Elkızı dizisi, sürükleyici hikayesi ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya devam ediyor. Her cumartesi seyircisi ile buluşan Elkızı dizisi, saat 20.00’da yeni bölümünü yayınlıyor.  

Elkızı Dizisi 5. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 20 Kasım 2021 Cumartesi günü alan Elkızı dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ezo’ya karşı hazırladıkları plana tam gaz devam eden Harun ve Nermin, kendilerini yeni bir yalanın içerisinde daha buldu. Tuzaklarının açığa çıkma ihtimalini bile düşünmeyen Nermin ve Harun, yoluna devam ederken; Harun’a inanıp inanmama arasında kalan Ezo, sonunda gerçekleri tek tek öğrenmeye başladı. Neriman’ın babasının sevgilisi olduğunu öğrenen Ezo, babaannesi Cavidan’ın da desteğini alarak, Harun ve Nermin ile yüzleşmeye karar verdi. Ali ile Ezo yeniden yakınlaşırken; Ezo’nun karşısına çıkacak yeni bir tehlike daha belirdi.

Elkızı Dizisi 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Elkızı dizisi, bu hafta 6. bölümü ile ekranlara gelecek. Elkızı dizisinin yayınlanana 6. bölüm fragmanına göre; Ezo, bu kez Nermin ve Harun’un yeni planı ile karşı karşıya kalacak. Güçlü duruşu ile yeni bir sınavı daha sorunsuz bir şekilde atlatmaya çalışacak olan Ezo, yanında babaannesi Cavidan’ın desteğini görecek. Sabırsızlık ile yeni bölümü beklenen Elkızı dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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28 Kas 2021 - 01:46 - Dizi Fragmanları

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