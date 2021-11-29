Yasak Elma 122. Bölüm Full İzle! 29 Kasım Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Yayın hayatına başladığı günden bu yana milyonlarca dizi severi ekran başına toplamayı başaran Yasak Elma, yine bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor. Sevilen dizi Yasak Elma 29 Kasım 2021 tek parça Youtube izle araması yapanlar heyecan dolu sahnelere çok şaşırıyor. Sosyal medyada geniş bir yankı bulan Yasak Elma 122. bölüm yine çok konuşulacak sahneleriyle izleyenleri mest ediyor. Yasak Elma 29 Kasım son bölüm full izle…

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma, her hafta olduğu gibi pazartesi günleri sevenleriyle buluşuyor. Dizi severlerin merakla beklediği Yasak Elma dizisinde nefesler bir kez daha tutuluyor ve heyecanlı sahneler peş peşe yaşanıyor. Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yasak Elma dizisinde heyecan her geçen bölümde giderek artıyor. Aşk ve entrikanın tavan yaptığı Yasak Elma dizisi, yayın hayatına girdiği günden bu yana reyting rekorlarını zorlamaya devam ediyor.

Yasak Elma Dizisinin Son Bölümünde Neler Oldu?

Türkiye’nin son dönemde en çok izlenen televizyon yapımlarından birisi olan Yasak Elma dizisi her bölümüyle izleyenleri kendine hayran bıraktırıyor. Entrikanın bolca yaşandığı Yasak Elma dizisinin ekranlara gelen son bölümünde Ender, Doğan’la ayrılan Arzu’yu göndermeye ant içer. Çağatay ise Yıldız’ın gönlünü alıp kendini affettirmenin peşine düşer. Bu süreçte Yıldız, yeni hayatına adapte olmaya çalışırken bazı sorunlar yaşar. Bununla birlikte boşanma davasının seyrini değiştiren çok önemli bir gelişme yaşanır. Sürpriz bir tanık ortaya koyduğu ifadelerle boşanma davasında yepyeni bir boyut kazandırır.

Yasak Elma Dizisi 122. Bölüm Youtube İzle

Geniş bir izleyici kitlesine sahip Yasak Elma dizisinde Yıldız, Kumru’nun şahitliği ile boşanmayı kabul etmeyince olanlar oluyor. Doğan ve Yıldız’ın birbirlerine yakınlaşması herkesin dikkatinden kaçmıyor. Kumru yepyeni bir plan kurmaya başlayınca kimsenin beklemediği hesaplar ortaya çıkıyor. Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi 29 Kasım 2021 Pazartesi günü izleyicilerle buluşuyor. Yasak Elma 122. bölüm Youtube tek parça izle… Yasak Elma son bölüm Youtube izle…