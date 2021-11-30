- 30 Kas 2021 - 10:28

Müge Anlı 30 Kasım 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Televizyonların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Çözülememiş şüpheli ölüm ve kayıpları ele alan Müge Anlı, gazetecilik içgüdüsü ve tecrübeleriyle gerçeğin peşine düşüyor. Bir süredir kayıp olan üç kadının akıbetini araştıran Müge Anlı, Türkiye’nin gündemi haline gelmeyi başarıyor. Ekranların merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Kasım 2021 gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Kasım 2021’ta neler yaşandı?

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Müge Anlı İle Tatlı Sert 30 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bir haftaya da başlamış bulunuyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümleri, hafta içi her gün saat 10.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 30 Kasım gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 29 Kasım’da neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

ATV ekranlarının fenomen yapımı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, şaibeli kayıp ve ölümlerin ardına düşmeye devam ediyor. Seyircisinin büyük bir ilgi ile takip ettiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da ATV aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 29 Kasım’da Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 29 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, merak edilen konuları ile seyircisinin karşısına çıktı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz aranmaya başlandı. Yeliz Hanım’ın eşi olan Yadigar Bey, eşini bulmak istediğini, eşinin altınları alarak kayıplara karıştığını iddia etti. Konuyla ilgili Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan tanıklar Yadigar Bey’in çeşitli şekillerde etrafındakileri dolandırdığını ihbar etti. Hakkındaki iddiaları reddeden Yadigar Bey, Müge Anlı’nın belgeler göstermesi üzerine susmayı tercih etti. Kayıp olan Yeliz Hanım’ın Silivri’de görüntülendiğinin haberinin gelmesi üzerine rahat bir nefes alan Müge Anlı, genç kadının hayatta ve sağlıklı olduğunun haberini verdi. Öte yandan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde iki çocuk annesi Sevda Kılıç da aranmaya başladı.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 30 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, yeni bölümü ile 30 Kasım 2021 Salı günü de ATV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümünde bulunan Yeliz Kibiz’in stüdyoya gelmesi bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni bölümü, bugün saat 10.00’da başlıyor.

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30 Kas 2021 - 10:28 - Dizi Fragmanları

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