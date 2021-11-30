MasterChef 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 MasterChef 124. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Şampiyonluk yolunda son dönemecine yavaş yavaş yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni ve heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısındaki yerini almaya devam ediyor. Haftanın 5 günü nefes kesen yarışları ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün iddialı bir düello yarışı ile ekranlardaki yerini alıyor. Peki; MasterChef 124. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 123. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Bu haftadan itibaren yoluna 10 kişi ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın yeni takımlarını belirlemiş bulunuyor. Yine iddialı bir yarış haftası ile seyircisinin karşısında olacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında bu haftadan itibaren; Araz Aknam, Burcu Önal, Dilara Başaran, Eren Kaşıkçı, Hasan Biltekin, Mert Yılmaz, Safanur Bol, Görkem Demiral, Sergen Özen ve Tahsin Küçük isimleri yarışıyor. Cuma ve cumartesi hariç TV8 ekranlarındaki yerini alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bölümlerini saat 20.00’da seyircisi ile buluşturuyor.

MasterChef 123. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 29 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 123.bölümü ile TV8 ekranlarındaki yerini aldı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; yeni haftanın ilk yarışı gerçekleştirildi. Haftanın takımlarının belirlendiği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında mavi takım kaptanı Sergen olurken; kırmızı takım kaptanı Eren oldu. Hafta boyunca Sergen kaptanlığında yarışacak olan mavi takımda Tahsin, Hasan, Burcu, Araz isimleri yer alırken; Eren kaptanlığında yarışacak olan kırmızı takımda Mert, Dilara, Safanur ve Görkem isimleri yer aldı. İddialı bir kaptanlık düellosu ile nefesleri kesen MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde kaptanlık düellosunu kazanan isim, mavi takım kaptanı Sergen oldu.

MasterChef 124. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

Heyecanlı yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün 124. bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ilk mavi ve kırmızı takım yarışı gerçekleştirilecek. Gerçekleşen yarışın sonunda iki ismin eleme potasına gideceği MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bugün saat 20.00’da seyircisi ile buluşacak.