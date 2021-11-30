- 30 Kas 2021 - 11:41

Esra Erol'da 30 Kasım 2021 Full İzle! Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 30 Kasım 2021 Salı ATV Canlı İzle!

Esra Erol 30 Kasım 2021 canlı izle, Esra Erol son bölüm izle sorgularına karşılık sizler için hazırladığımız Esra Erol’da makalesine göz gezdirebilirsiniz. Makalemiz üzerinden tüm detayları eksiksiz bir şekilde görebilir, Esra Erol 30 Kasım 2021 tarihli yayını canlı izleyebilir, son bölümü de görebilirsiniz. Tüm detaylar için haberimizin devamına, link ve videolara göz atmanızı öneriyoruz. İşte Esra Erol 30 Kasım 2021 son bölüm… Neler oldu? Olaylar neler?

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Esra Erol 30 Kasım 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Esra Erol’da programı, merak ile takip edilen konuklarını ağırlıyor. Hafta içi her gün seyircisi ile buluşan Esra Erol’da programı, saat 16.20’de ATV ekranlarındaki yerini alıyor. Peki, Esra Erol’da programı 30 Kasım gündemleri neler olacak? Esra Erol’da programı 29 Kasım’da neler oldu, hangi gündemler konuşuldu? İşte Esra Erol'da hakkındaki tüm detaylar...

ATV’nin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı bu sezon da başaran Esra Erol’da programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümünde gerçekleştirdiği yüzleşmeler ile seyircisini adeta şoke eden Esra Erol’da programı, hafta içi her gün saat 16.20’de canlı yayınına başlıyor.

Esra Erol’da Programı 29 Kasım’da Neler Oldu, Hangi Gündemler Konuşuldu?

Ekranlardaki yerini en son 29 Kasım 2021 Pazartesi günü alan Esra Erol’da programı, merak edilen konu ve konukları ile seyircisinin karşısına çıktı. Esra Erol’da programının son bölümünde; Yeşim Hanım’a paralarını kaptırdığını iddia eden Abdülkadir Bey, bir kez daha Yelim Hanım ile karşı karşıya geldi. Gördüğü ekonomik zarardan bir hayli mağdur kaldığını söyleyen Abdülkadir Bey, Yeşim Hanım’ın sinirlenmesi ile birlikte üzerine saldırmasına maruz kaldı. 22 yıldır aradığı annesi Hatice Hanım’ı arayan Burcu Hanım ise, Esra Erol’da programı sayesinde biyolojik annesine kavuştu. Aldığı iyi haber üzerine gözyaşlarını tutamayan Burcu Hanım, Esra Erol’a defalarca teşekkür etti. Öte yandan Esra Erol’da programının yeni konuğu alan Fatma Hanım, eşi Yunus Bey’in kendisini aldattığını iddia etti. Stüdyoyu şoke eden iddialarda bulunan Fatma Hanım, tanıkların bağlanıp Yunus Bey hakkındaki söylediklerini duyunca ise, üzüntüden ağlamaya başladı.

Esra Erol’da Programı 30 Kasım Gündemleri Neler Olacak?

Hafta içi her gün seyircisi ile buluşmaya devam eden Esra Erol’da programı, 30 Kasım 2021 Salı günü de seyircisinin karşısındaki yerini alacak. Merak edilen yüzleşmeleri ile ATV ekranlarındaki yerini bugün de alacak olan Esra Erol’da programı, konu ve konukları ile ilgili de yaşanan sıcak gelişmeleri seyircisine aktaracak. Büyük bir ilgiyle izlenen Esra Erol’da programı, bugün saat 16.20’de canlı yayınına başlayacak.

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30 Kas 2021 - 11:41 - Dizi Fragmanları

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