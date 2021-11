Zuhal Topal'la Yemekteyiz 57. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 30 Kasım 2021 Haftanın Yarışmacıları Kim? İşte Günün Puanlaması…

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 57. Bölüm TV8 İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bir haftaya daha başlayan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni şampiyonunu arıyor. İddialı menüleri ve yarışmacılar arasındaki güldüren çekişmeleri ile seyircisinin soluksuz izlediği Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da başlıyor. Peki, Zuhal Topal’la Yemekteyiz 29 Kasım Pazartesi 56. bölüm yarışmacısı kim, kaç puan aldı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Kasım Salı 57. bölüm puan durumu belli oldu mu, günün birincisi kim oldu? İşte, detaylar…

TV8 ekranlarının yeni sezon sürprizlerinden biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her yarışında seyircisine keyif dolu anlar sunan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, her hafta 5 yeni isim ile yarışıyor. Her gün seyircisine keyifli bir yarış sunan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, hafta içi her gün saat 16.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

Zuhal Topal’la Yemekteyiz 29 Kasım Pazartesi 56. Bölüm Yarışmacısı Kim, Kaç Puan Aldı?

Ekranlara en son 29 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, 56. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının son bölümünde haftanın ilk yarışmacısı olan Aysun Bey oldu. Aysun Hanım menüsünde; zencefilli balkabağı çorbası, el yapımı mantı, kaz ve bulgur pilavı, kış salatası ve profiterol isimli lezzetler yer aldı. Aysun Hanım’ın menüsünü bir hayli zayıf bulan diğer yarışmacılar, menüyü eleştirdi. Yemeğin sonunda Zuhal Topal dışındaki herkesin verdiği puanı açık oylama ile öğrenen Aysun Hanım; Merve Hanım’dan 5 puan alırken, Semih Bey’den, Merve Hanım’dan ve Oktay Bey’den 6’şar puan aldı.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 30 Kasım Salı 57. Bölüm Puan Durumu Belli Oldu Mu, Günün Birincisi Kim Oldu?

Ekranların keyifli yarışma programlarından biri olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, bugün 57.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Zuhal Topal’la Yemekteyiz programının yeni bölümünde haftanın ikinci yarışmacısı yarışacak. İddialı bir menü ile TV8 ekranlarındaki yerini alacak olan Zuhal Topal’la Yemekteyiz programı, saat 16.00’da başlayacak.