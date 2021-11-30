Masumlar Apartmanı 49. Bölüm Full İzle! Masumlar Apartmanı 30 Kasım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 49. Bölüm TRT 1 İzle! TIKLAYINIZ.

TRT1 ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Bu hafta iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, bu akşam saat 20.00’da seyircisi ile buluşuyor. Peki, Masumlar Apartmanı dizisi 48. bölümde neler yaşandı? Masumlar Apartmanı dizisi 49. bölüm fragmanı yayınladı mı? İşte, Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili ayrıntılar…

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Masumlar Apartmanı dizisi, başrollerinde; Birkan Sokullu, Melisa Şenolsunlar, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduruyor. Psikiyatrist ve yazar olan Gülseren Budaycıoğlu’nun Madalyonun İçi romanının Çöp Apartman bölümünden uyarlanan ve gerçek bir yaşam öyküsünü konu alan Masumlar Apartmanı dizisi, her hafta seyircisini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İkinci sezonunda ilk sezonunda gördüğü ilgiyi koruyan Masumlar Apartmanı dizisi, her salı saat 20.00’da TRT1 ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 48. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlardaki yerini en son 23 Kasım 2021 Salı günü alan Masumlar Apartmanı dizisi, 48. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde; Han, Ceylan ile yüzleşmesinden sonra psikolojik olarak iyice daraldı. Geçmişini atlatmanın yanı sıra ailesi ile de ulaşmak zorunda kalan Han, hayatı ile ilgili hiç beklenmedik bir adım attı. Ceylan’dan kurtulmak için harekete geçen Han, Safiye’nin Ceylan’ı eve çağırması ile yeniden büyük bir krizin içerisine girdi. Esat ve Gülben ilişkilerindeki sorunları aşmaya çalışırken; Safiye, Naci ile ilişkisine biraz mesafe koymaya karar verdi.

Masumlar Apartmanı Dizisi 49. Bölüm Fragmanı Yayınladı Mı?

Bu hafta TRT1 ekranlarındaki yerini 49. bölümü ile alacak olan Masumlar Apartmanı dizisi, iddialı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak. Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan 49. bölüm fragmanına göre; Safiye Tomris’ten hastalık kapacak. Bunun üzerine kendisini karantinaya alacak olan Safiye’nin yanındaki kişi ise, Naci olacak. Heyecanlı bir bölüm ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanan Masumlar Apartmanı dizisi, bugün saat 20.00’da TRT1 ekranlarından yayınlanacak.