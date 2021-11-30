Bir süredir yeni sezona başlamışını sabırsızlık ile bekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyircisi, dizinin bitip bitmediğini merak etmeye başlıyor. Yaşadığı krizi bir türlü aşamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? İşte ATV yayın akışı…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı?

ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonu ile ekranlardaki yerini almak için hazırlıklara başlamıştı. 200. bölümü ile sezona başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin aniden ATV yayın akışından kaldırılması herkesi adeta şoke etti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yaşadığı krizi aşamadığı ve bu akşam da ATV ekranlarındaki yerini almayacağı öğrenildi.

EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?

Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, sete ara verdi. Bir süredir ücretler ile ilgili bir anlaşmazlık yaşayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin devam edip etmeyeceği ise, seyircisini meraklandırmaya başladı. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizi ile ilgili son açıklamayı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptı. Oktay Kaynarca’nın açıklamasına göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bir süreliğine askıya alındı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı

Ekranlardaki yerini Destan dizisine bırakmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başlayıp başlamayacağı seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün de ATV yayın akışındaki yerini Destan dizisine bırakmış bulunuyor. İşte, ATV yayın akışı:

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20: 00 - Destan

22:30 – Destan

01:15 – Kalp Yarası

03:35 – Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05:50 – Kalp Yarası