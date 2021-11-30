Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı? EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı
Bir süredir yeni sezona başlamışını sabırsızlık ile bekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyircisi, dizinin bitip bitmediğini merak etmeye başlıyor. Yaşadığı krizi bir türlü aşamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Bir süredir yeni sezona başlamışını sabırsızlık ile bekleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyircisi, dizinin bitip bitmediğini merak etmeye başlıyor. Yaşadığı krizi bir türlü aşamayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin durumu da netleşmiş bulunuyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? EDHO yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? İşte ATV yayın akışı…
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bu Akşam Var Mı?
ATV ekranlarının fenomen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezonu ile ekranlardaki yerini almak için hazırlıklara başlamıştı. 200. bölümü ile sezona başlayacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin aniden ATV yayın akışından kaldırılması herkesi adeta şoke etti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yaşadığı krizi aşamadığı ve bu akşam da ATV ekranlarındaki yerini almayacağı öğrenildi.
EDHO Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı?
Ekranların en çok izlenen yapımlarından biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, sete ara verdi. Bir süredir ücretler ile ilgili bir anlaşmazlık yaşayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin devam edip etmeyeceği ise, seyircisini meraklandırmaya başladı. Peki, EDHO yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizi ile ilgili son açıklamayı dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca yaptı. Oktay Kaynarca’nın açıklamasına göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bir süreliğine askıya alındı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bugün Var Mı? İşte ATV Yayın Akışı
Ekranlardaki yerini Destan dizisine bırakmış olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başlayıp başlamayacağı seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bugün var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bugün de ATV yayın akışındaki yerini Destan dizisine bırakmış bulunuyor. İşte, ATV yayın akışı:
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 – Esra Erol'da
19:00 – atv Ana Haber
20: 00 - Destan
22:30 – Destan
01:15 – Kalp Yarası
03:35 – Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
05:50 – Kalp Yarası
30 Kas 2021 - 11:48 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.