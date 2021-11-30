- 30 Kas 2021 - 12:03

Evlilik Hakkında Her Şey 11. Bölüm 2021 Full İzle! 30 Kasım 2021 Evlilik Hakkında Her Şey Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

FOX TV ekranlarının sezonda en iddialı yapımlarından biri olması beklenen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, seyircisi ile buluşmak için geri sayıma başlıyor. Yeni sezonda tüm dikkatleri üzerine çekecek olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisine ait son bölüm fragmanı ve izleme linki haberimizde...

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Evlilik Hakkında Herşey 11. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yeni karakteri Neyran, ortalığı bir hayli karıştıracağı benziyor. Peki, Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 10. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Bir BBC yapımı olan “The Split” isimli yapımdan uyarlanarak, ekranlardaki yerini alan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Erdal Küçükkömürcü, Sumru Yavrucuk, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer ve Mila Kasarcı gibi birbirinden iddialı isimler ile seyircisinin karşısına çıkan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, her salı saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 23 Kasım 2021 Salı günü gelen Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 10. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan son bölümünde; Azra, oğlunu kaçırmaya kalkan Jale’nin peşini bırakmadı ve Jale’nin hapishaneye girmesini sağladı. Yıldırım ve Azra giderek daha çok yakınlaşırken; Yalın ve Güneş evlilik kararı aldı. Mahkemede öğrendiği şey ile adeta yıkılan Ural, Sanem’in desteği ile öğrendiklerini atlatmaya çalıştı. Çolpan ve Yıldırım, peşinde oldukları çocuğu bulmaya başarırken; Yıldırım ve Azra, Melisa ile Koray’ın davasına odaklanmaya başladı. Öte yandan Koray’ın avukatı Neyran’ın gelişi ile hem Azra hem de Yıldırım büyük bir şok yaşadı. 

Evlilik Hakkında Her Şey Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ekranlardaki yerini bu hafta da yeni bölümü ile alacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 11. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin yayınlanan 11. bölüm fragmanına göre; Azra ve Yıldırım, Neyran’ın çıkışının ardından Koray karşısında Melisa’nın kazanması için çabalamaya başlayacak. Sanem ve Ural ise, DNA testinin sonucu ile adeta yıkılacak. Yalın ve Güneş’in evlilik hazırlığına başlayacağı Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, bu akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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30 Kas 2021 - 12:03 - Dizi Fragmanları

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