Yalancı Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 30 Kasım 2021 Yalancı Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Final bölümü ile seyircisinin karşısına çıkan Yalancı dizisi, iddialı bir veda ile hafızalara kazınmayı başardı. Görkemli bir final bölümü ile seyircisinin karşısına geçtiğimiz hafta çıkan Yalancı dizisi, ekran macerasını noktalama kararı aldı. Peki, Yalancı dizisi final bölümünde neler oldu? Yalancı dizisi finalinde ne oldu? Yalancı dizisi 10. bölümde neler yaşandı? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Sezonun başından bu yana Liar isimli bir İngiliz dizisinden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılmaya devam eden Yalancı dizisi, geçtiğimiz hafta itibariyle ekran macerasını noktaladı. Süreç Film imzası ile son kez Show TV ekranlarındaki yerini 23 Kasım 2021 Salı günü alan Yalancı dizisi; Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu’nun başrollerde olmak üzere, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak, İmer Özgün, Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin, Mihrimah Selin Vardar ve Rızacan Durmuş gibi iddialı isimler ile seyircisiyle buluştu. seyirci karşısına çıkan Yalancı dizisi, bu salı saat 20.00’da Show TV ekranlarından seyircisine veda etmeye hazırlanıyor.

Yalancı Dizisi 10. Bölümde (Final Bölümü) Neler Yaşandı?

Show TV ekranlarına sezonun başında iddialı bir giriş yapan Yalancı dizisi, ilerleyen süreçte iddiasını koruyamadı. Devam eden reyting kayıpları ile baş edemeyen Yalancı dizisi, 23 Kasım 2021 Salı günü yayınlanan 10. bölümü ile seyircisine veda etme kararı aldı. Bir hayli ilgi çekici bir final ile seyircisine veda eden Yalancı dizisinin final bölümünde; Deniz, ihtiyacı olan maddi delilleri, Mehmet Emir’in annesinin evinde buldu. Onları ele geçiren Deniz, Mehmet Emir’in hedefine yeniden girerken; ikisinin arasında tehlikeli bir kovalamaca başladı. Mehmet Emir, Deniz’e bir oyun kurarak ortadan yok olurken; kaybından Deniz’in suçlanmasını istedi. 10 gündür haber alınamayan Mehmet Emir’in ölü olarak bulunması ise, Deniz’i bir kez daha şüphelerin odağı haline getirdi. Bir kez daha hak arayışına giren Deniz, Mehmet Emir’i kendisinin öldürmediğini kanıtlamayı başardı.