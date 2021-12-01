- 01 Ara 2021 - 11:24

MasterChef 2021 Full İzle! 1 Aralık 2021 MasterChef 125. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

Yeni sezonu ile ekranlara merhaba diyen MasterChef Türkiye 2021, eğlenceli anları ile seyircisine ekran başına kilitlemeyi yine başardı. MasterChef son bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef son bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

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Masterchef Türkiye 1 Aralık 2021 TV 8 İzle! TIKLAYINIZ.

TV8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni ve nefes kesen yarışı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni takımları ile TV8 ekranlarındaki yerini almaya başlayan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu haftanın eleme potasını da yavaş yavaş belirliyor. Peki; MasterChef 125. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 124. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

Dünyaca ünlü bir aşçılık yarışmasından TV8 ekranlarına uyarlanan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, şampiyonunu aramaya devam ediyor. Her yarışı ile şampiyonuna bir adım daha yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, ilk 10’unu bu hafta itibariyle belirlemiş bulunuyor. Bu hafta Sergen kaptanlığında yarışan mavi takım ile Eren kaptanlığında yarışan kırmızı takımın nefes kesen yarışını ekranlara getiren MasterChef Türkiye 2021 yarışması, cuma ve cumartesi hariç olmak üzere, her gün saat 20.00’da TV8 ekranlarındaki yerini alıyor.

MasterChef 124. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlardaki yerini en son 30 Kasım 2021 Salı günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 124. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde haftanın ilk kırmızı ve mavi takım yarışı gerçekleştirildi. Düello konsepti ile yarışan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacıları altı farklı yemek için ter döktü. Günün sonunda takım dokunulmazlığını alan Eren kaptanlığındaki kırmızı takım oldu. Mavi takım, bu kez ise, bireysel dokunulmazlık için mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık yarışında Mehmet Şef’in Karadeniz isimli şef tabağını yapan mavi takım yarışmacılarından kazanan isim Hasan oldu. Gecenin eleme adayları ise, bu hafta mavi takımda yarışan Tahsin ve Burcu olarak belirlendi.

MasterChef 125. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarındaki yerini 1 Aralık 2021 Çarşamba günü de alacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 125. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ikinci takım yarışı gerçekleştirilecek. Gerçekleşen yarışın sonunda iki ismin eleme potasına gideceği MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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01 Ara 2021 - 11:24 - Dizi Fragmanları

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