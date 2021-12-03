- 03 Ara 2021 - 09:06

Arka Sokaklar 606. Bölüm Full İzle! 3 Aralık 2021 Arka Sokaklar Dizisi Yeni Sezon Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

15. Sezonu ile karşımıza çıkan uzun soluklu ve gerilimin bir dakika bile eksik olmadığı Arka Sokaklar dizisinin 606. Bölüm izle seçeneği ile sizlerde reklamsız ve kesintisiz bir şekilde Arka Sokaklar 606. Bölüm izleyebilirsiniz. Arka Sokaklar son bölüm izle seçeneği ile yayınlanan son bölümü ile ilgili bütün detayları kaçırmadan izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

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Arka Sokaklar Dizisi 606. Bölüm Kanal D İzle! TIKLAYINIZ.

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Arka Sokaklar dizisi, aksiyon dolu sahnelerinin dozunu artırmaya başlıyor. Sadık izleyici kitlesi tarafından her hafta reyting zirvesine oturtulan Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor. Peki, Arka Sokaklar dizisi 606. bölüm fragmanı yayınladı mı? Arka Sokaklar dizisi 605. bölümde neler yaşandı? İşte Arka Sokaklar hakkında tüm detaylar…

Günümüzde ekranların en uzun soluklu dizisi unvanını elinde tutan Arka Sokaklar dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi birbirinden iddialı isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan Arka Sokaklar dizisi, polisiye alanda maceralar içerisine giren bir ekibin yaşamını konu alıyor. Reytinglerin zirvesini yeni sezonunda da bırakmayan Arka Sokaklar dizisi, her cuma saat 20.00’da Kanal D ekranlarından yayınlanıyor.

Arka Sokaklar Dizisi 605. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 26 Kasım 2021 Cuma günü gelen Arka Sokaklar dizisi, 605. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan son bölümünde; Samir, ekipten intikamını almak için harekete geçti. Has adamı İkbal’in hapishaneden çıkması için Başak’ı kaçıran Samir, ekibe karşı önemli bir koz elde etti. Başta Engin olmak üzere tüm ekibi harekete geçiren Başak’ın kaçırılması tehlikeli bir maceranın başlamasına neden oldu. Ezgi’nin arkadaşı Meltem’in taksici tarafından uğradığı taciz ekibi başka bir maceranın içerisine daha sürükledi. Özellikle Ezgi, bu konunun üzerine eğilirken; ekip de desteğini Ezgi’den esirgemedi. Öte yandan İdil’in giderek Mesut’a daha da yaklaşması Mesut’u bir hayli rahatsız etti. Konuyla ilgili önlem almak isteyen Mesut, İdil’i terslemeye başladı.

Arka Sokaklar Dizisi 606. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Günümüzde ekranların en uzun yapımı olan Arka Sokaklar dizisi, bu hafta 606. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan 606. bölüm fragmanına göre; Selin, çıktığı bir görevde tehlikeli bir tuzağa düşecek. Selin, bu tuzaktan kurtulmaya çalışacakken; Çoban ailesindeki torun sorunu bir türlü bitmeyecek. Öte yandan Ezgi ve Cemal, bu kez evlilik konusundan dolayı sorun yaşamaya başlayacak. Merak ile beklenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

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03 Ara 2021 - 09:06 - Dizi Fragmanları

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