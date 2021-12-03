Aziz Dizisi 5. Bölüm Full İzle! 3 Aralık 2021 Aziz Dizisi Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

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Show TV ekranlarının yeni fenomeni haline gelmiş olan Aziz dizisi, hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Ele aldığı dönem hikayesi ile ilk günden beri büyük bir ses getiren Aziz dizisi, bu hafta çok konuşulacak bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Aziz dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aziz dizisi 4. bölümde neler oldu? İşte, Yalancı dizisi hakkındaki tüm detaylar…

Show TV ekranlarından yeni sezona iddialı bir giriş yapan Aziz dizisi, bir dönem hikayesi ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Hatay’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dahil olmadan önceki dönemlerini konu alan Aziz dizisi, şu sıralar gördüğü etkiyi artırmaya başlıyor. Aziz Payidar (Murat Yıldırım), Dilruba (Damla Sönmez), Efnan (Simay Barlas), Galip Payidar (Ahmet Mümtaz Taylan), Delege Pierre (Fırat Tanış), Adem Payidar (Güven Murat Akpınar), Kenan (Eren Hacısalihoğlu), Handan (Ayten Soykök), Nigar Payidar (Füsun Demirel), Hatice Ana (Meral Çetinkaya), Azime (Suzan Kardeş), Mustafa (Baran Akbulut), Maksude Payidar (Elif Sönmez), Cemal (Cenan Çamyurdu), Selahattin (Haydar Köyel), Aslan (Berkay Akın) gibi karakterler seyircisinin beğenisini üzerine toplamış bulunan Aziz dizisi, her cuma saat 20.00’da Show TV ekranları aracılığıyla seyircisinin karşısına çıkıyor.

Aziz Dizisi 4. Bölümde Neler Oldu?

Show TV ekranlarındaki yerini en son 26 Kasım 2021 Cuma günü alan Aziz dizisi, 4. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Aziz dizisinin yayınlanan son bölümünde; Aziz’in Efnan ile evleneceğinin duyulması üzerine Dilruba, bir kez daha yıkıldı. Aziz’den böyle bir hamle beklemeyen Dilruba, bir hayli üzülürken; Maksude, yeni gelin Efnan’ı bir an evvel tanımak için harekete geçti. Aziz ise, Fransızların isteklerini teker teker yerine getirerek, babasının atölyesini açmak için kolları sıvadı. Babasının en önemli sırrını elde eden Adem, bunu Dilruba ile evlenmek için kullanırken; Fransız Delegesi Pierre, Efnan’ın oğlunun ölümü hakkında bir şeyler bildiğini fark etti.

Aziz Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile bu hafta da Show TV ekranlarındaki yerini alacak olan Aziz dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Aziz dizisinin yayınlanan 5. bölüm fragmanına göre; Maksude’nin doğum gününe giden Aziz’in Efnan’ı yanında götürmesi Payidarlar konağında yeni bir krize neden olacak. Fransız Delegesi Pierre ise, Efnan’a çok cazip bir teklif ile gidecek. Seyircisi tarafından büyük bir merak ile beklenilen Aziz dizisinin yeni bölümü, bu akşam saat 20.00’da Show TV ekranlarındaki yerini alacak.