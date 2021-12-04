- 04 Ara 2021 - 10:01

Elkızı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 4 Aralık 2021 Elkızı Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

Yeni sezona FOX TV ekranlarından iddialı bir giriş yapan Elkızı dizisi, dram dolu bir hikaye ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Elkızı dizisinin 7. bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Elkızı 7. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının çiçeği burnunda yapımı olan Elkızı dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Her bölümü ile daha çok ilgi görmeye başlayan Elkızı dizisi, bu hafta çok konuşulacak sahneleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Elkızı dizisi 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Elkızı dizisi 6. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

Ele aldığı hikayesi ile şimdiden sadık bir izleyici kitlesine ulaşmış olan Elkızı dizisinin oyuncu kadrosunda; Sevda Erginci (Ezo Bozdağlı), İsmail Ege Şaşmaz (Harun Karasu), Perihan Savaş (Cavidan Bozdağlı), Fikret Kuşkan (Resul Bozdağlı), Münir Can Cindoruk (Ali Demir), Sedef Avcı (Zeliha Bozdağlı), Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli, Macit Koper, Nur Yazar, Mesut Kaytan, Beyza Dolu, Zeynep Ülsever, Can Büyükaltay, Alayça Öztürk gibi birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Her hafta çok konuşulan sahneleri ile seyircisini ekran başına kilitleyen Elkızı dizisi, cumartesi günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarından yayınlanıyor.

Elkızı Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 27 Kasım 2021 Cumartesi günü gelen Elkızı dizisi, 6. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Elkızı dizisinin yayınlanan son bölümünde; Ezo, Bekir tarafından kaçırılınca Cavidan, sessiz sedasız torununu kurtarmaya karar verdi. Ezo’nun kaybolduğunu evlenme teklifi için onu ararken fark eden Ali ise, jandarma ile birlikte tüm bölge halkını ayağa kaldırdı. Bekir ile yüzleşen Ezo, bazı gerçekleri hala bilmediğini fark ederken; Ezo’nun kaderini belirleyecek olan Seher ise, Ezo’nun ablası olduğunu henüz öğrenmedi. Gerçeklerin tek tek ortaya çıkmaya başladığı Elkızı dizisinin son bölümünde Harun ise, Nermin ve Aslı arasında sıkışıp kalması nedeniyle yeni bir krizin içerisinde kendisini buldu.

Elkızı Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

FOX TV ekranlarına bu hafta yeni bölümü ile gelmeye hazırlanan Elkızı dizisi, 7. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. Elkızı dizisinin yayınlanan 7. bölüm fragmanına göre; Ezo’nun yeniden kaçırılmasından korkan Ali, önlemini alacak. Elini Ali’den daha çabuk tutan Harun, Ezo’ya evlenme teklifi edecekken; Ezo’nun yaklaşan doğum günü konağın yasa bürünmesine neden olacak. O gün annesini kaybetmiş olan Ezo, annesinin yaşadığından habersiz, bir yaşına daha girmeye hazırlanacak. Hikayesini derinleştirmeye devam eden Elkızı dizisi, bu akşam saat 20.00’da yeni bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak.

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04 Ara 2021 - 10:01 - Dizi Fragmanları

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