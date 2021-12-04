- 04 Ara 2021 - 10:03

Benim Hayatım 6. Bölüm Full İzle! 9 Aralık 2021 Benim Hayatım Dizisi Yeni Bölümü Tek Parça Youtube İzle!

BVB yapım imzası ile Star TV ekranlarındaki yerini almaya devam eden Benim Hayatım dizisine ilişkin son bölüm fragmanı ve canlı yayın izleme linki haberimizde...

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Benim Hayatım 100. Bölüm 9 Aralık 2021 Star TV İzle! TIKLAYINIZ.

 Yeni gününde seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Benim Hayatım dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleri ile Star TV ekranlarındaki yerini artık perşembe günleri alıyor. Bu hafta çok konuşulan bir bölüm ile ekranlara gelen Benim Hayatım dizisinin son bölümünde Hayat ve Ali bu kez yeni yeni sınavlar ile karşılaşmış bulunuyor. Peki, Benim Hayatım 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Hayatım 5. bölümde neler oldu? İşte, detaylar…

BVB Yapım imzası ile sezona Star TV ekranlarından giriş yapan Benim Hayatım dizisi, Nilsu Berfin Aktaş (Hayat), Genco Özak (Ali), Mehmet Çepiç (Nazım), Savaş Özdemir (Ökkeş), Uğur Çavuşoğlu (Yılmaz), Nilüfer Açıkalın (Şaheste), Esra Ronabar, Ali Burak Ceylan, Aleyna Solaker, Öykü Çelik, Zeynep Kumral, Önder Açıkbaş, Koray Şahinbaş, Pelin Uluksar, Hira Koyuncuoğlu    ve Belgin Şimşek gibi birbirinden sevilen isimleri oyuncu kadrosunda buluşturuyor. Yayın gününde bir değişikliğe giden Benim Hayatım dizisi, her perşembe saat 20.00’da Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Benim Hayatım 5. Bölümde Neler Oldu?

Ekranlara en son 2 Aralık 2021 Perşembe günü yayınlanan bölümü ile gelen Benim Hayatım dizisi, 5. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Benim Hayatım dizisinin yayınlanan son bölümünde; Handan’ın ölümünün ardından Hayat hiç beklemediği bir sürpriz ile karşılaştı. Hisselerini Yasemin ve Hayat’a devreden Handan, Hayat’ın zengin biri olmasını sağladı. Şirketin ortağı haline gelen ve dev bir mirasın sahibi olan Hayat, her zaman istediği gibi kendi ayaklarının üzerinde durmaya başladı. Bu haber Hayat’ı para avcısı olarak gören Ali’nin ailesini de sevindirirken; Ali’nin Hayat ile evlenmek istemesi çıkışı, aile arasında yeni bir krizin doğmasına neden oldu. Kendisine yapılan evlilik teklifi ile bir hayli mutlu olan Hayat, Pınar’ın Ali’den hamile olduğunu öğrenmesiyle tüm mutluluğunu bir kenara bırakıp, adeta yıkıldı.  

Benim Hayatım 6. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümü ile 9 Aralık 2021 Perşembe günü Star TV ekranlarındaki yerini alacak olan Benim Hayatım dizisi, 6.bölümü ile seyircisinin karşısına çıkıyor. Benim Hayatım dizisinin merak ile beklenilen 6.bölüm fragmanın ise, önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

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04 Ara 2021 - 10:03 - Dizi Fragmanları

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