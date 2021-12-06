Müge Anlı 6 Aralık 2021 Full İzle! Müge Anlı Tamamı Tek Parça 6 Aralık 2021 Pazartesi ATV Canlı İzle!

Müge Anlı İle Tatlı Sert 6 Aralık 2021 ATV İzle! TIKLAYINIZ.

ATV ekranlarının fenomen programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün itibariyle yeni bir haftaya başlıyor. Sıcak gelişmeleri ve merak edilen konuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da başlıyor. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 6 Aralık gündemleri neler olacak? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 3 Aralık’ta neler yaşandı? İşte, tüm detaylar…

Ekranların en çok izlenen gündüz kuşağı programı olmayı bu sezon da başaran Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, heyecanlı konuları ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Ele aldığı şüpheli kayıp ve ölüm dosyaları ile her yayınında seyircisini ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, hafta içi her gün saat 10.00’da başlıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 3 Aralık’ta Neler Yaşandı?

ATV ekranlarına en son 3 Aralık 2021 Cuma günü gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, iki ayrı kaybı ailesine kavuşturdu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının son bölümünde; 24 gündür kayıp olan liseli genç kız Fazile bulundu. Eve dönmek istemediğini belirten Fazile, devletin koruması altına alındı. Bir süredir Müge Anlı ile Tatlı Sert programının merak ile takip edilen kayıplarından biri olan Sevda Kılıç da Gaziantep’te bulundu. Ailesinden kaçması gerektiği için kaçtığını söyleyen Sevda, bağımlı iken çocuklarının karşısına çıkamayacağını belirtti. Annesine de eşine de dönmek istemediğini belirten Sevda Hanım, ayakları üzerinde durmak istediğini ve bir an önce kendisini toparlamak istediğini söyledi. Sevda Hanım’ın farkındalığına kayıtsız kalamayan Müge Anlı, Sevda Hanım’ın tedavisi için harekete geçti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert Programı 6 Aralık Gündemleri Neler Olacak?

Yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 6 Aralık 2021 Pazartesi günü de seyircisinin karşısında olacak. Sıcak gelişmeleri ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, Sevda Kılıç’ın son durumu ile ilgili bilgilileri de seyircisine aktaracak. Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bugün saat 10.00’da ATV ekranlarında olacak.