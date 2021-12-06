MasterChef 2021 Full İzle! 6 Aralık 2021 MasterChef 123. Bölüm Canlı İzle! MasterChef 2021 Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle

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Türkiye’nin en çok izlenene yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, haftanın 5 günü seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Her bölümünde iddialı bir yarış ile seyircisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, bu akşam saat 20.00’da yeni bir haftaya başlıyor. Peki; MasterChef 123. bölüm tanıtımı yayınlandı mı? MasterChef 122. bölümde neler oldu? İşte, MasterChef yarışması hakkındaki tüm detaylar…

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yeni bir haftaya başlamak için geri sayıma geçiyor. Bu haftadan itibaren yoluna 9 isim ile devam eden MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 16. haftasının yarışları ile seyircisinin karşısına çıkmaya başlıyor. Yavaş yavaş şampiyonuna yaklaşan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, giderek daha heyecanlı hale geliyor. Birbirinden iddialı yarışları ile haftanın 5 günü ekrana gelen MasterChef Türkiye 2021 yarışması, her pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranları aracılığıyla seyircisi ile buluşuyor.

MasterChef 122. Bölümde Neler Oldu?

TV8 ekranlarındaki yerini en son 5 Aralık 2921 Pazar günü alan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 122. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının son bölümünde; haftanın eleme gecesi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eleme gece yarışının ilk etabında ördek pastilla yapan Safanur, Burcu, Tahsin, Hasan, Araz, Hasan ve Görkem seyirciye nefes kesen bir yarış yaşattı. Heyecanlı bir yarışın ardından elenen ismini belirleyen MasterChef Türkiye 2021 yarışması Safanur Bol’u elerken, yoluna 9 kişi devam etmeye başladı.

MasterChef 123. Bölüm Tanıtımı Yayınlandı Mı?

TV8 ekranlarına bu akşam yeni bölümü ile gelecek olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, 123. bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının yeni bölümünde haftanın ilk takım yarışı olacak olan mavi takım kaptanlığı yarışı gerçekleştirilecek. Gerçekleştirilen yarışın ardından mavi takım kaptanı, kırmızı takım kaptanının ismini de belirleyecekken; MasterChef Türkiye 2021 yarışmasının 16. haftası başlayacak. Yeni bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında olacak olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, saat 20.00’da başlayacak.