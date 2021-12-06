Yasak Elma 123. Bölüm Full İzle! 6 Aralık Yasak Elma Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Yasak Elma Dizisi 123. Bölüm FOX TV İzle! TIKLAYINIZ.

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Heyecanlı bir bölüm ile seyircisinin karşısına çıkacak olan Yasak Elma dizisi, çok konuşulacak bir bölüm ile FOX TV ekranlarındaki yerini almaya hazırlanıyor. Peki, Yasak Elma dizisi 120. bölümde neler yaşandı? Yasak Elma dizisi 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi ile ilgili tüm ayrıntılar…

FOX TV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisi, entrikalar ile dolu hikayesine kaldığı yerden devam ediyor. Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden iddialı isimleri bulunduran Yasak Elma dizisi, ele aldığı konu ile seyircisini her hafta ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Her sezonunda reytinglerin zirvesine oynayan Yasak Elma dizisi, pazartesi günleri saat 20.00’da seyircisinin karşısına çıkıyor.

Yasak Elma Dizisi 122. Bölümde Neler Yaşandı?

Ekranlara en son 29 Kasım 2021 Pazartesi günü gelen Yasak Elma dizisi, 122. bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Seyircisi tarafından büyük bir ilgi ile takip edilen Yasak Elma dizisinin son bölümünde; Çağatay’ın mahkemedeki boşanmak isteme çıkışı herkesi şoke etti. Yıldız, bunun bir oyun olduğunun farkındayken, ardında kimin olduğunu öğrenmeye çalıştı. Yaşananları duyan Doğan, Kumru’dan şüphelenirken; Kumru’nun Ender ile olan herkesten gizli işbirliği Yıldız için işleri daha da kötüye götürdü. Yıldız’ı bu durumdan kurtarmak isteyen ve Çağatay ile boşanmasını engellemek isteyen Doğan, herkesin içinde Yıldız ile evlenmek istediğini söyledi.

Yasak Elma Dizisi 123. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yeni bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Yasak Elma dizisi, 123. bölümü ile FOX TV ekranlarındaki yerini alacak. Yasak Elma dizisinin yayınlanan 123. bölüm fragmanına göre; Doğan ile Yıldız’ın hamlesine karşılık, Çağatay, Kumru ile kameraların karşısına ele ele çıkacak. Doğan’ın uyarılarına kulak asmayan Kumru, Çağatay’a güvenecek. Çağatay’ın Kumru’ya evlenme teklifi edeceği anda Yıldız’ın eve dönmesi ise, Çağatay’ı bir hayli zor durumda bırakacak. Yeni bölümü ile bu akşam seyircisinin karşısında olacak olan Yasak Elma dizisi, saat 20.00’da başlayacak.